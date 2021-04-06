طريقة عمل مربى الفراولة في البيت في 5 دقائق أحلى من الجاهزة طبيعية وبدون مواد حافظة

تعتبر المربى واحدة من أحلى الحلويات التي يمكن عملها في الساندويتشات، وفي هذا المقال سنقوم بتعليمك طريقة عمل المربى في البيت، وسنركز في هذا المقال على طريقة عمل مربى الفراولة في البيت، حيث إن الفراولة في موسمها هذه الأيام ومتوفرة بكثرة في الأسواق وبأسعار غير مكلفة، فلن تعاني بأي صعوبة في إيجاد الفراولة هذه الأيام، وسنعلمك طريقة عمل مربى الفراولة في البيت أحلى من الجاهزة في موقعك المتميز دائما موقع ثقفني، تابعي معي.

طريقة عمل مربى الفراولة في البيت

ستتميز مربى الفراولة التي سنقوم بعملها في هذه الفيديو أنها ستكون أحلى من الجاهزة، وهذا غير أنها ستكون صحية حيث إنها ستكون طبيعية 100% وبدون أية مواد حافظة، وستحتاجين بالإضافة إلى المقادير إلى قدر كبير الذي ستعملين به المربى، وستحتاجين إلى قدر بلاستيكي، وستحتاجين إلى غلاف بلاستيكي سلوفان، وستحتاجين إلى فرامة يدوية، تابعي معي لتتعرفي على المقادير وخطوات عمل مربى الفراولة.

1 كيلو من الفراولة الطازجة المنظفة جيدا.

نصف 1/2 كيلو من السكر (لكل 1 كيلو من الفراولة).

عصارة نصف 1/2 ليمونة (نصف ليمونة لكل 1 كيلو من الفراولة).

أحضري 1 كيلو من الفراولة وقومي بتنظيفها جيدا.

قومي بتقطيع الفراولة وقومي بفرم جزء منها.

ضعي قطع الفراولة في قدر من البلاستيك.

أحضري 1/2 كيلو من السكر وضعيه على الفراولة في القدر.

قومي بتغطية قدر الفراولة والسكر جيدا بورق السلوفان.

ضعي قدر المربى في الثلاجة لمدة يوم كامل.

بعد يوم كامل ستلاحظين تكون ماء في قدر المربى وهذا بفعل السكر.

ضعي خليط المربى في قدر على نار عالية واتركيها لتغلي.

ستلاحظين تكون ريم أبيض على الفراولة قومي بإزالتها من على الوش.

أثناء الغليان قومي بفرم قطع الفراولة بواسطة الفرامة اليدوية كما هو موضح بالفيديو.

بعدها قومي بعصر نصف 1/2 ليمونة على المربى.

قومي بتقليب الخليط واتركيه على النار حتى تتكون المربى.

المقادير المطلوبةخطوات عمل مربى الفراولة

وهكذا تكونين قد تعلمتي طريقة عمل مربى الفراولة في البيت، نتمنى أن تكون قد نالت على إعجابك، لتتعرفي على طريقة عمل الكريم كراميل في البيت اضغطي على الرابط طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بالطريقة الفرنسية الأصلية ستشكريني عليها، بصحة وعافية.