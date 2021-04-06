رجيم رمضان 2021 دايت تحدي خسارة 10 كيلو دهون صافي في رمضان

نتابع معكم رجيم رمضان 2021 لخسارة الوزن اثناء الصيام في الشهر المبارك، حيث يتم البحث عن دايت في رمضان من قبل الكثيرين في الوطن العربي وشمال افريقيا وهذا مع اقتراب رمضان، فإن شهر رمضان هو انسب شهر لفقدان الوزن حيث يقدر فيه المرء علي التحكم في شهوته للطعام الذي يزيد من وزنه، وقد تم إثبات أن الصيام الاسلامي وأيضا الصيام المتقطع بإمكانهما المساعدة في خسارة الوزن بشكل ملحوظ، تابعونا للمزيد حول رجيم رمضان. خسارة الوزن في رمضان خسارة الوزن في رمضان رجيم رمضان اثناء الصيام احرصي علي زيادة الحركة، لكن عليكي أن تأخذي قسطا من الراحة إذ شعرتي بالدوار

يجب اثناء السحور شرب كميات كافية من الماء مع اخد 2000 ملي جرام ملح هيمالايا لكل لتر ماء حوالي ملعق صغيرة، بالإضافة إلي 4000 ملي جرام ملح بوتاسيوم حوالي ملعقة صغيرة، حيث أنهما جمبا إلي جمب يفعلان مفعول السحر في إعادة ضبط مخزون الماء في الجسد، ويجب أن يتم تناول ملح الهيمالايا مع ملح البوتاسيوم.

اثناء الافطار يجب أن يتكون افطار رمضان من الآتي: 5% كربوهيدرات سواء خضار او فواكه، 25% بروتين، 70% دهون حيوانية صحية وليس الدهون النباتية، وهذا ما يسمي بالإفطار الكيتوني، وقد تم إثبات فاعليته في انقاص الوزن وإعادة ضبط استجابة الجسم للإنسولين، وهو مناسب جدا لمرضي الضغط المرتفع ومرضي مقاومة الانسولين والسكر من النوع الثاني.

ابتعدي عن النشويات بكل انواعها، كالدقيق الابيض والشوفان والمكرونة والرز وغيرهم، وهذا حتي يصير جسمك يعتمد بشكل اساسي علي حرق الدهون، وليس علي حرق الكارب المأخوذ من وجباتك

يجب عليك استشارة طبيبك قبل واثناء العمل بنصائح رجيم رمضان حتي تتجنبي اي اعراض جانبية كالدوار او تساقط الشعر رجيم رمضان هذا كان مقالنا عن الرجيم الخاص برمضان، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، لتتعرف على كم باقي على شهر رمضان المبارك اضغط على الرابط كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات، لا تترددي في مشاركتنا إياها في خانة التعليقات، يسعدنا دائما الرد على تعليقاتكم في أسرع وقت ممكن في موقعكم المتميز دائما ثقفني، نتمنى لكم صحة وعافية، تابعونا. الوسوم

نتابع معكم رجيم رمضان 2021 لخسارة الوزن اثناء الصيام في الشهر المبارك، حيث يتم البحث عن دايت في رمضان من قبل الكثيرين في الوطن العربي وشمال افريقيا وهذا مع اقتراب رمضان، فإن شهر رمضان هو انسب شهر لفقدان الوزن حيث يقدر فيه المرء علي التحكم في شهوته للطعام الذي يزيد من وزنه، وقد تم إثبات أن الصيام الاسلامي وأيضا الصيام المتقطع بإمكانهما المساعدة في خسارة الوزن بشكل ملحوظ، تابعونا للمزيد حول رجيم رمضان. خسارة الوزن في رمضان خسارة الوزن في رمضان رجيم رمضان اثناء الصيام احرصي علي زيادة الحركة، لكن عليكي أن تأخذي قسطا من الراحة إذ شعرتي بالدوار

يجب اثناء السحور شرب كميات كافية من الماء مع اخد 2000 ملي جرام ملح هيمالايا لكل لتر ماء حوالي ملعق صغيرة، بالإضافة إلي 4000 ملي جرام ملح بوتاسيوم حوالي ملعقة صغيرة، حيث أنهما جمبا إلي جمب يفعلان مفعول السحر في إعادة ضبط مخزون الماء في الجسد، ويجب أن يتم تناول ملح الهيمالايا مع ملح البوتاسيوم.

اثناء الافطار يجب أن يتكون افطار رمضان من الآتي: 5% كربوهيدرات سواء خضار او فواكه، 25% بروتين، 70% دهون حيوانية صحية وليس الدهون النباتية، وهذا ما يسمي بالإفطار الكيتوني، وقد تم إثبات فاعليته في انقاص الوزن وإعادة ضبط استجابة الجسم للإنسولين، وهو مناسب جدا لمرضي الضغط المرتفع ومرضي مقاومة الانسولين والسكر من النوع الثاني.

ابتعدي عن النشويات بكل انواعها، كالدقيق الابيض والشوفان والمكرونة والرز وغيرهم، وهذا حتي يصير جسمك يعتمد بشكل اساسي علي حرق الدهون، وليس علي حرق الكارب المأخوذ من وجباتك

يجب عليك استشارة طبيبك قبل واثناء العمل بنصائح رجيم رمضان حتي تتجنبي اي اعراض جانبية كالدوار او تساقط الشعر رجيم رمضان هذا كان مقالنا عن الرجيم الخاص برمضان، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، لتتعرف على كم باقي على شهر رمضان المبارك اضغط على الرابط كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات، لا تترددي في مشاركتنا إياها في خانة التعليقات، يسعدنا دائما الرد على تعليقاتكم في أسرع وقت ممكن في موقعكم المتميز دائما ثقفني، نتمنى لكم صحة وعافية، تابعونا.

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