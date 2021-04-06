طريقة عمل الكنافة المقلية بشكل مختلف ومذاق رائع في المنزل

تعد الكنافة المقلية من الحلويات الشهية والمميزة في شهر رمضان الكريم، حيث يقبل على تناولها الكثيرين وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلفة ورائعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً يتم عملها بشكل إقتصادي حتى توفر السمنة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها، ايضاً سوف نحصل على مذاق رائع ومختلف، وتتكون هذه الطريقة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل الكنافة المقلية في المنزل.

مقادير عمل الكنافة المقلية

تحتوي الكنافة المقلية على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الكنافة.

٢ كوب من الحليب.

كوب من الكريمة.

نصف كوب من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

٤ ملاعق كبيرة سكر.

فراولة.

كوب زيت للقلي.

سمن.

طريقة عمل القشطة

نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب وماء الزهر وملاعق من النشا والدقيق والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نضع على نار هادئة ونقلبه إلى أن يثقل الخليط وتتكون القشطة ونضعها في الثلاجة لتبرد قليلاً.

طريقة التحضير

تختلف طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة جديدة لعمل الكنافة المقلية هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-