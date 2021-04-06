طريقة عمل الكنافة المقلية بشكل مختلف ومذاق رائع في المنزل

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تعد الكنافة المقلية من الحلويات الشهية والمميزة في شهر رمضان الكريم، حيث يقبل على تناولها الكثيرين وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلفة ورائعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً يتم عملها بشكل إقتصادي حتى توفر السمنة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها، ايضاً سوف نحصل على مذاق رائع ومختلف، وتتكون هذه الطريقة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل الكنافة المقلية في المنزل.مقادير عمل الكنافة المقلية
تحتوي الكنافة المقلية على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- ٢ كوب من الحليب.
- كوب من الكريمة.
- نصف كوب من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة ماء زهر.
- ٤ ملاعق كبيرة سكر.
- فراولة.
- كوب زيت للقلي.
- سمن.
نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب وماء الزهر وملاعق من النشا والدقيق والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نضع على نار هادئة ونقلبه إلى أن يثقل الخليط وتتكون القشطة ونضعها في الثلاجة لتبرد قليلاً.
طريقة التحضير
تختلف طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة جديدة لعمل الكنافة المقلية هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر مقلاة واسعة ونضع بها السمن ونضعها على نار متوسطة إلى أن يذوب السمن.
- نحضر الحلقات الخاصة بقلي البيض أو التى تستخدم لعمل البان كيك.
- نضع الحلقات على صينية ونأخذ كمية من الكنافة ونلفها حول الأصابع ثم نضعها في الحلقة ونضغط عليها جيداً لتتشكل على شكل قرص.
- وهكذا في باقي الكمية إلى أن ننتهي منها، بعد ذلك نمرر ملعقة تحت الحلقة وقرص الكنافة وننقلها إلى الطاسة.
- بعد ذلك ننتظر قليلاً ثم نرفع الحلقات بشكل تدريجي ثم ننتظر ليأخذ اللون الذهبي ونقلبه على الجهة ليأخذ اللون الذهبي ايضاً.
- بعد ذلك نخرج الكنافة من المقلاة ونضعها على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت.
- نستعمل الملعقة ونضع القشطة على قرص الكنافة مع شرائح الفراولة ووضع قرص ثاني علي الكنافة ونرش عليها الشربات وتصبح جاهزة للتقديم.
الوسوم
تعد الكنافة المقلية من الحلويات الشهية والمميزة في شهر رمضان الكريم، حيث يقبل على تناولها الكثيرين وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلفة ورائعة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً يتم عملها بشكل إقتصادي حتى توفر السمنة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في عملها، ايضاً سوف نحصل على مذاق رائع ومختلف، وتتكون هذه الطريقة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل الكنافة المقلية في المنزل.مقادير عمل الكنافة المقلية
تحتوي الكنافة المقلية على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- ٢ كوب من الحليب.
- كوب من الكريمة.
- نصف كوب من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة ماء زهر.
- ٤ ملاعق كبيرة سكر.
- فراولة.
- كوب زيت للقلي.
- سمن.
نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب وماء الزهر وملاعق من النشا والدقيق والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نضع على نار هادئة ونقلبه إلى أن يثقل الخليط وتتكون القشطة ونضعها في الثلاجة لتبرد قليلاً.
طريقة التحضير
تختلف طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة جديدة لعمل الكنافة المقلية هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر مقلاة واسعة ونضع بها السمن ونضعها على نار متوسطة إلى أن يذوب السمن.
- نحضر الحلقات الخاصة بقلي البيض أو التى تستخدم لعمل البان كيك.
- نضع الحلقات على صينية ونأخذ كمية من الكنافة ونلفها حول الأصابع ثم نضعها في الحلقة ونضغط عليها جيداً لتتشكل على شكل قرص.
- وهكذا في باقي الكمية إلى أن ننتهي منها، بعد ذلك نمرر ملعقة تحت الحلقة وقرص الكنافة وننقلها إلى الطاسة.
- بعد ذلك ننتظر قليلاً ثم نرفع الحلقات بشكل تدريجي ثم ننتظر ليأخذ اللون الذهبي ونقلبه على الجهة ليأخذ اللون الذهبي ايضاً.
- بعد ذلك نخرج الكنافة من المقلاة ونضعها على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت.
- نستعمل الملعقة ونضع القشطة على قرص الكنافة مع شرائح الفراولة ووضع قرص ثاني علي الكنافة ونرش عليها الشربات وتصبح جاهزة للتقديم.
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