ما هو تحليل CBC ؟ .. والقيم الطبيعية لنتائج تعداد الدم الكامل

ما هو تحليل CBC ؟ والذي يعتبر من التحاليل المهمة ويطلق عليه تحليل تعداد الدم أو صورة الدم الكاملة، ويطلبه العديد من الأطباء لتشخيص الكثير من الأمراض، حيث يساهم بشكل كبير في تشخيص المرض، وتحديد العلاج المناسب، فهو يقيس خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، فتعمل كرات الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم ومكافحة فقر الدم والتعب، ويظهر أيضًا الهيموجلوبين والذي يبين قدرة خلايا الدم على حمل الأكسجين، ونوضح خلال السطور التالية تحليل CBC وطبيعته ومتى وكيف يتم، فضلًا عن الحالات التي تستدعي إجراء هذا التحليل وتفسير نتائج التحليل وموضوعات أخرى ذات صلة، من خلال موقع ثقفني .

ما هو تحليل CBC ؟

تحليل CBC وهو ما يعرف بصورة الدم الكاملة، ويطلب بشكل كبير لتشخيص العديد من الأمراض مثل العدوى وغيرها، فهو يبين حالة مكونات الدم التي تقوم بوظائف هامة للجسم، ومكونات الدم وهي :

خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين .

خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى .

الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء .

حجم الكريات الحمراء المكدسة (الهيماتوكريت)، نسبة خلايا الدم الحمراء إلى المكون السائل أو البلازما في الدم .

الصفائح التي تساعد في تجلط الدم .

الحالات التي تستدعي إجراء تحليل CBC

يساعد تحليل CBC الأطباء في من التحقق من تعرض جسم الشخص لأعراض قد تكون ناتجة عن تعرضه لمرض معين مثل الضعف أو التعب أو الكدمات، كما يساعد في تشخيص بعض الحالات، نذكر منها على سبيل المثال :

مراجعة الصحة العامة

والتي يمكن التعرف عليها من خلال تعداد الدم الكامل، حيث أنه جزء من الفحص الروتيني لمراقبة الصحة العامة وتحديد مجموعة متنوعة من الاضطرابات، مثل اللوكيميا وفقر الدم .

تشخيص بعض الحالات المرضية

من خلال تحليل CBC يتم تحديد بعض الأعراض مثل : ( الضعف أو التعب أو الحمى أو الالتهاب أو الكدمات أو النزيف )، وسبب تلك الأعراض والعلامات، لحسم إصابة المريض بإلتهابات .

مراقبة العلاج الطبي

يمكن استخدام تعداد الدم الكامل في مراقبة الصحة، إذا كان الشخص يتناول أدوية قد تؤثر على خلايا الدم .

مكون الدم النتائج الطبيعية للبالغين تعداد خلايا الدم الحمراء للذكر : من 4.35 إلى 5.65 تريليون خلية/لتر

للأنثى : من 3.92 إلى 5.13 تريليون خلية/لتر الهيموجلوبين للذكر : من 132 إلى 166 جرامًا/لتر

للأنثى : من (116 إلى 150 جرامًا/لتر) الهيماتوكريت للذكر : من 38.3 إلى 48.6 بالمئة

للأنثى : من 35.5 إلى 44.9 بالمئة تعداد خلايا الدم البيضاء من 3.4 إلى 9.6 مليار خلية/لتر عدد الصفائح الدموية للذكر : من 135 إلى 317 مليار/لتر

للأنثى : من 157 إلى 371 مليار/لتر

القيم الطبيعية لنتائج تعداد الدم الكامل للبالغين