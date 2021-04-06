طريقة عمل بيتزا الخلاط بعجينة قطنية في 10 دقائق والطعم أفضل من الجاهزة، تعد البيتزا من ألذ المأكولات التي يفضلها الجميع سواء كبار أو صغار، كما يتم تناولها باعتبارها وجبة لذيذة وشهية وتنال إرضاء جميع أفراد الأسرة، ولكن اشتهرت مؤخراً طريقة جديدة لعمل البيتزا وهي بيتزا الخلاط والتي تتميز بسرعة تحضيرها وسهولة مكوناتها، حيث أنها لا تحتاج إلي وقت طويل في إعدادها مثل البيتزا العادية، كما أن مذاقها أفضل من الجاهزة ويمكن تناولها كوجبة رئيسية مثل الغداء أو العشاء.

أسهل طريقة لعمل بيتزا الخلاط السريعة في دقائق بمذاق مثل المطاعم

تعتبر البيتزا من أفضل المعجنات المحببة للكثير من الأشخاص ولكن البيتزا الجاهزة قد تكون مكلفة بالنسبة لبعض الأفراد، كما أن ربة المنزل تكون غير واثقة من نظافة وجودة المكونات المستخدمة في تحضير البيتزا، ولهذا تبحث في الكثير من مواقع الأنترنت ومواقع الطبخ عن أفضل طريقة لتحضيرها بعجينة بيتزا مثل المطاعم للحصول على أفضل طعم للبيتزا.

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب ونصف من الماء الدافيء.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشه صغيرة من الزعتر ، روزماري.

جبنه موتزاريلا ، فلفل ألوان ، شرائح زيتون.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

فص ثوم مفروم.

رشه صغيرة من الملح ، السكر ، الزعتر.

نقوم بوضع المكونات في الخلاط ما عدا الدقيق ثم نقوم بخلطهم لمدة دقيقة، ثم نصب الخليط في وعاء واسع ونقوم بإضافة الدقيق وبعد ذلك امزجي العجينة حتي تحصلي علي عجينة متماسكة. نقوم بتغطيتها بالزيت وتترك لمدة عشر دقائق، ثم تقسم عجينة البيتزا إلي أربعة كرات ونفرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت ونعمل بها ثقوب حتي لا تنتفخ من المنتصف. نضع الصلصة ثم الحشوة المفضلة والجبنه الموتزاريلا وتوضع في الفرن الساخن مسبقاً لمدة عشرة دقائق حتي ذوبان الجبن وبالهناء والشفاء.

مكونات عجينة بيتزا الخلاط السريعةمكونات صلصة بيتزا الخلاط السريعةطريقة تحضير بيتزا الخلاط السريعة في 10 دقائق مثل المطاعم