سر استخدام الفحم لصبغ الشعر الأسود الداكن والتخلص من الشيب الأبيض نقدمه لكم، حيث أن الفحم مذهل لصبغ الشعر، وهناك العديد من الفوائد الرائعة لصبغ الشعر بالفحم من أجل إخفاء الشيب، حيث أنه يتم يستخدمه من اجل إخفاء اللون الأبيض والتخلص من الشيب، والحصول على شعر داكن من خلال مواد طبيعية وصحية، بعيداً عن تلك المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى إحداث ضرر كبير لشعركِ.سر استخدام الفحم لصبغ الشعر الأسود
المقصود بالفحم هنا الفحم النباتي ويوجد في الصيدليات على صورة أقراص أو كبسولات، حيث يتم استخدام من أجل تحسين الجهاز الهضمي، وهذا النوع من الفحم مختلف تماماً عن الفحم الذي يتم استخدامه في الشواء لطهي الطعام.
وتلك الأقراص أو الكبسولات تساهم في تغطية الشعر وتمنحه لون داكن بصورة طبيعية، كما أنه يعمل على منح شعركِ النمو والكثافة التي تبحثين عنها، كما يساعد فورة الرأس في التخلص من الإفرازات الدهنية.طريقة استخدام الفحم لصبغ الشعر
يعتبر الفحم من المواد التي تساهم بصورة فعالة في التخلص من الشعر الأبيض، وتساهم في استعداد الشعر للون الأسود مرة ثانية، وأما بالنسبة لكيفية الاستخدام فهي سهلة للغاية فقط كل ما عليك فعله القيام بشراء عبوة من الفحم النشط وهو متوفر في الصيدليات.
- قومي بتفريغ العبوة وطحن محتوياتها جيداً وخلطها بالقليل من الماء حتى تتشكل لديكِ عجينة لينة، كما يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو الشاي الأسود بدلاً من الماء.
- الآن قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي تري فيها علامات الشيب أو يمكنك فردها على شعركِ بالكامل، بعدها قومي بارتداء قبعة الاستحمام لمدة ستين أو تسعين دقيقة، وبعدها قومي بغسل رأسك بالماء والشامبو (يفضل أن تستخدمي شامبو الأطفال).
- يمكنك أن تقومي بتكرار تلك العملية مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتيجة هائلة في غضون مدة قصيرة من الاستخدام.
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سر استخدام الفحم لصبغ الشعر الأسود الداكن والتخلص من الشيب الأبيض نقدمه لكم، حيث أن الفحم مذهل لصبغ الشعر، وهناك العديد من الفوائد الرائعة لصبغ الشعر بالفحم من أجل إخفاء الشيب، حيث أنه يتم يستخدمه من اجل إخفاء اللون الأبيض والتخلص من الشيب، والحصول على شعر داكن من خلال مواد طبيعية وصحية، بعيداً عن تلك المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى إحداث ضرر كبير لشعركِ.سر استخدام الفحم لصبغ الشعر الأسود
المقصود بالفحم هنا الفحم النباتي ويوجد في الصيدليات على صورة أقراص أو كبسولات، حيث يتم استخدام من أجل تحسين الجهاز الهضمي، وهذا النوع من الفحم مختلف تماماً عن الفحم الذي يتم استخدامه في الشواء لطهي الطعام.
وتلك الأقراص أو الكبسولات تساهم في تغطية الشعر وتمنحه لون داكن بصورة طبيعية، كما أنه يعمل على منح شعركِ النمو والكثافة التي تبحثين عنها، كما يساعد فورة الرأس في التخلص من الإفرازات الدهنية.طريقة استخدام الفحم لصبغ الشعر
يعتبر الفحم من المواد التي تساهم بصورة فعالة في التخلص من الشعر الأبيض، وتساهم في استعداد الشعر للون الأسود مرة ثانية، وأما بالنسبة لكيفية الاستخدام فهي سهلة للغاية فقط كل ما عليك فعله القيام بشراء عبوة من الفحم النشط وهو متوفر في الصيدليات.
- قومي بتفريغ العبوة وطحن محتوياتها جيداً وخلطها بالقليل من الماء حتى تتشكل لديكِ عجينة لينة، كما يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو الشاي الأسود بدلاً من الماء.
- الآن قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي تري فيها علامات الشيب أو يمكنك فردها على شعركِ بالكامل، بعدها قومي بارتداء قبعة الاستحمام لمدة ستين أو تسعين دقيقة، وبعدها قومي بغسل رأسك بالماء والشامبو (يفضل أن تستخدمي شامبو الأطفال).
- يمكنك أن تقومي بتكرار تلك العملية مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتيجة هائلة في غضون مدة قصيرة من الاستخدام.
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