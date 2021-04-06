بطعم لذيذ طريقة عمل تورتة الجيلي بالفراولة هتاكلي صوابعك وراها

تتميز تورتة الجيلي انها من اسهل انواع الحلويات في تحضيرها، وأيضاً تتميز بمذاقها الرائع، ولا تحتاج الكثير من الوقت في إعدادها، غير أنها تعد بنكهات متعدده حسب الرغبة، مثل الليمون، والفراولة،والبرتقال، والتوت، وغيرهم من النكهات المختلفة، وفيما يلي سأعرض لكم عمل تورتة الجيلي بالفراولة.

وتوجد وصفات ونكهات كثيرة للتورتة فمنها؛ تورتة الشوكولاته، وتورتة الفانيليا وتورتة الفانيليا والمانجو غيرها الكثير، فقد يختلف تزيين التورتة من شخص لآخر وأيضا حسب رغبة الأشخاص الذين يتناولها، فمن ضمن بعض الأشخاص يعشقون الصوصات علي التورتة مثل صوص الشوكولاته والفواكهه والفراولة وصوص الكراميل، بالإضافة إلي الكريمة وأنواع كثيرة من الفواكهة.

طريقة عمل تورتة الجيلي

المكونات :

كوبان ونصف من السكر.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من مبشور قشرة البرتقال.

أربع علب من مسحوق جيلي بنكهة الفراولة.

أربعة ملاعق صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.

حوالي ملعقتين صغيرتين من نوع الفانيلا السائلة.

أثنى عشر حبة فراولة كبيرة طازجة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

عشرة بيضات.

ملعقة زيت صغيرة.

أربعة أكواب ماء.

كوبان ماء مثلج.

نحضر وعاء كبير و نضع فيه كلا من البيض و الفانيلا مبشور قشر البرتقال، ثم نطحن السكر قليلا حتى يصير أنعم ثم نضيفه إلى الوعاء، ومن ثم نقوم بتقليب المكونات بمضرب كهربائي على سرعة متوسطة لمدة ربع ساعة تقريبا.

قومي بنخل الدقيق، ثم أضيفي إليه كمية البيكنج باودر والملح، بعد ذلك قومي بوضع خليط الدقيق على خليط البيض، ثم نقلب بملعقة برفق حتى يصبح الخليط ناعما، وسميكاً، و متجانساً، بعدها قومي بتجهيز قالب الكيك، ووضع القليل من السمن به ثم وزعيه جيدا، وضعي طبقة رقيقة من الدقيق في القالب، ثم ضعي خليط الكيك فيه.

سخني الفرن علي 180 درجة، ثم ضعي قالب الكيك في المنتصف من مدة نصف ساعة إلى ساعة تقريباً، وبعد ذلك قومي بأختبار نضج الكيك عن طريق غرس عود خشبي في منتصفه وإذا خرج نظيفاً تكون قد نضجت، وإذا نضج نقوم بإخراج القالب من الفرن، ونتركه حتى يبرد.

قومي بقلب الكيكة على سطح مستوي حتى يبرد جيداً، ثم قومي بغسل القالب، وتقطيع ستة حبات من الفراولة إلى شرائح، وضعيها بالقالب.

قومي بتحضير الجيلي، وذلك بوضع الماء على النار حتى الغليان، ثم قومي بوضع بودرة الجيلي مع التقليب المستمر حتى تمام الذوبان، ثم ارفعيه من على النار، ومن ثم قومي بإضافة كوبان الماء المثلج له، وضعي كوب واحد منه فوق شرائح الفراولة في القالب واتركيه في الثلاجة إلى أن يتماسك جيداً.

ضعي الكيك فوق الجيلي المتماسك في القالب، ثم أضيفي إليه باقي كمية الجيلي السائلة حتى تتشربه الكيكة بالكامل، ضعيه في الثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك.

قومي بقلب الكيك في طبق مستوى واسع، وزينيها بباقي الفراولة كما تحبين.

طريقة تحضير تورتة الجيلي