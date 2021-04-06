تعد البسبوسة من أروع أنواع الحلويات، وأكثرها شهرة خاصة فى العالم العربى، وتمتاز بتوافرها بشكل كبير، خاصة يمكن صنعها فى المنزل بسهولة وبأبسط المقادير، ومن خلال هذه المقالة نقدم نصائح لعمل البسبوسة فى البيت لطعم أحلى من لابوار بكل أسرارها . نصائح مهمة لعمل البسبوسة فى البيت : اختيار نوع جيد من دقيق البسبوسة، ودقيق السميد الخاص بالبسبوسة . الحرص على الالتزام بالخطوات والمقادير الخاصة بالوصفة . نقوم بمزج المكونات بطريقة جيدة، ونقوم بمزج البسبوسة جيدا، ومزج الدقيق الخاص بالبسبوسة بالسمنة أو الزبدة المفضلة، مع القيام بالفرك بطريقة دائرية حتى تتشرب جميع أجزاء الدقيق بالسمنة أو الزبدة، وطريقة الفرك تسمى البس، وكلما زاد تكرارها كلما كانت النتائج أفضل بكثير . يجب أن تكون السمنة دافئة وليست باردة، وذلك حتى لايتم إفراز مادة الجلوتين . يجب عدم التقليب كثيرا وخاصة بعد إضافة الزبادى، ويكون إضافة الزبادى فى نهاية الوصفة، وعدم عجن الزبادى . نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وتأتى أهمية البيكنج بودر يجعل الشربات تتشربه البسبوسة بشكل أحسن . نضع القليل من الملح على البسبوسة . وضع ربع كوب من جوز الهند لكل كوب من دقيق السميد . نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 درجة حرارة، ثم نقوم بوضع البسبوسة فى الفرن حتى تنضج . نقوم بعمل شربات البسبوسة، كوب من الماء، وكوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وعصرة ليمون عليها، ونضعها على نار هادئة، ونضيف السمن . نقوم بتغطية البسبوسة بعد إضافة الشربات، ونتركها قليلا حتى تهدأ . لاتوضع البسبوسة فى الثلاجة مطلقا . أخطاء فى عمل البسبوسة : تكرار التقليب المستمر، والخفق الكثير للمكونات .

السميد إذا كان سئ النوع، فيجب اختيار السميد الخشن وليس الناعم .

استخدام صوانى غير مناسبة كصوانى الخبز الغير ملائمة، يجب اختيار نوع مناسب .

درجة حرارة الفرن غير المناسبة خاصة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة والفرن ساخن للغاية . نصائح مهمة لعمل البسبوسة فى البيت :أخطاء فى عمل البسبوسة : الوسوم

تعد البسبوسة من أروع أنواع الحلويات، وأكثرها شهرة خاصة فى العالم العربى، وتمتاز بتوافرها بشكل كبير، خاصة يمكن صنعها فى المنزل بسهولة وبأبسط المقادير، ومن خلال هذه المقالة نقدم نصائح لعمل البسبوسة فى البيت لطعم أحلى من لابوار بكل أسرارها . نصائح مهمة لعمل البسبوسة فى البيت : اختيار نوع جيد من دقيق البسبوسة، ودقيق السميد الخاص بالبسبوسة . الحرص على الالتزام بالخطوات والمقادير الخاصة بالوصفة . نقوم بمزج المكونات بطريقة جيدة، ونقوم بمزج البسبوسة جيدا، ومزج الدقيق الخاص بالبسبوسة بالسمنة أو الزبدة المفضلة، مع القيام بالفرك بطريقة دائرية حتى تتشرب جميع أجزاء الدقيق بالسمنة أو الزبدة، وطريقة الفرك تسمى البس، وكلما زاد تكرارها كلما كانت النتائج أفضل بكثير . يجب أن تكون السمنة دافئة وليست باردة، وذلك حتى لايتم إفراز مادة الجلوتين . يجب عدم التقليب كثيرا وخاصة بعد إضافة الزبادى، ويكون إضافة الزبادى فى نهاية الوصفة، وعدم عجن الزبادى . نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وتأتى أهمية البيكنج بودر يجعل الشربات تتشربه البسبوسة بشكل أحسن . نضع القليل من الملح على البسبوسة . وضع ربع كوب من جوز الهند لكل كوب من دقيق السميد . نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 درجة حرارة، ثم نقوم بوضع البسبوسة فى الفرن حتى تنضج . نقوم بعمل شربات البسبوسة، كوب من الماء، وكوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وعصرة ليمون عليها، ونضعها على نار هادئة، ونضيف السمن . نقوم بتغطية البسبوسة بعد إضافة الشربات، ونتركها قليلا حتى تهدأ . لاتوضع البسبوسة فى الثلاجة مطلقا . أخطاء فى عمل البسبوسة : تكرار التقليب المستمر، والخفق الكثير للمكونات .

السميد إذا كان سئ النوع، فيجب اختيار السميد الخشن وليس الناعم .

استخدام صوانى غير مناسبة كصوانى الخبز الغير ملائمة، يجب اختيار نوع مناسب .

درجة حرارة الفرن غير المناسبة خاصة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة والفرن ساخن للغاية . نصائح مهمة لعمل البسبوسة فى البيت :أخطاء فى عمل البسبوسة :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح لعمل البسبوسة فى البيت لطعم أحلى من لابوار بكل أسرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.