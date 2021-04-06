أفطري بألذ كيك في الصباح طريقة عمل كيكة الشاي السريعة والهشة مش هتاخد وقت

تعد الكيكة من افضل المخبوزات التي يمكن تحضيرها بسرعه، حيث ان الكيكة يفضل تناولها كافة الاشخاص ولكي تحافظ الامهات علي سلامة اطفالها ينبغي أن تتجنب شراؤها وتحضيرها في المنزل لهم ولهذا نخبركم اليوم بمكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل لكي يستطيع الأطفال تناولها مع كوب من الشاي كوجبة خفيفة.

طريقة عمل كيك الشاي

كيك الشاي يعد من أكثر الحلويات التي تتواجد على وجبة الأفطار بجانبها كوب اللبن أو الشاي والعصير أو ما ترغبي في تناوله معه، فهو لديه طعم مميز ولذيذ، يمكن حسب الرغبة أن تقومي بإضافة أي طعم للكيكة مثل البرتقال أو الشوكولاتة، فهي نفس الطعم والرائحة ولكن تختلف في نكتها، وللحصول على كيكة الشاي بكل سهولة وبمكونات بسيطة إتبعي الأتي.

المكونات

ربع كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من اللبن كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كيس من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

نقوم بإحضار وعاء عميق ومن ثم وضع به الزبد او السمن وفقا للمتاح في منزلك ثم وضع الدقيق فيه.

ينبغي نخل الدقيق أولا قبل وضعه ومن ثم تقليبه مع كل من الملح والبيكنج بودر.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء اخر ثم نقوم بوضع فيه الزبدة والسكر وتقليبهم جيدا وذلك باستخدام المضرب اليدوي ويمكن أيضا نخفقها بالخلاط.

نستمر في الخفق حتي نحصل علي خليط متماسك القوام ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى ونستمر في الخفق الى حين يزول لونه تماما ومن ثم نقوم بوضع الفانيليا.

نضيف بعد ذلك كمية قليلة من الدقيق ثم ربع كيلو من اللبن ثم الاستمرار في الخفق لحين تماسك القوام حيث اختفاء الدقيق تماما ثم اضافة الربع الاخر من اللبن وباقي الدقيق والاستمرار في الخفق وذلك لمدة لا تقل عن الخمس دقائق لحين الحصول على خليط متماسك القوام.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في قالب الكيك وتركه جانبا لمدة خمس وعشرون دقيقة حتى يختمر وتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

وضع الكيك بعد ذلك في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة ومن ثم إخراجها وتقطيعها وتقديمها.

طريقة تحضير كيك الشاي

تتعدد طرق تحضير الكيك فهي يمكن عملها سادة او بالبرتقال أو بالشوكولاتة أو بأي نكهة ترغبين في تناولها، حيث ان الكيك من الحلويات التي لا يمكن ان نستغنى عنها في المنزل، فهي تعد مفضلة للكبار والصغار لانها تعتبر أساسية في وجبة الافطار بجانب كوب اللبن أو الشاي أو العصير، يمكن لأي ست بيت تحضير كيكة الشاي وفي أي وقت بالمكونات المرفقة.