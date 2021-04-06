اصبغي شعرك باللون الاحمر في بيتك بتلت خطوات ومتروحيش البيوتي سنتر

اصبغي شعرك باللون الاحمر بطرق سهلة وبسيطة، فإن اللون الأحمر من الألوان الجريئة في عالم الصبغات، كما أن اختياره يحتاج منك إلى تفكير قبل استخدامه حيث يتناسب مع البشرة البيضاء ولا يتناسب تماماً مع البشرة السمراء، ويمكنك القيام بصبع الشعر باللون الأحمر من خلال طريقتين الأول استخدام المواد الكيميائية، أو من خلال استخدام الحناء.

المكونات

وعاء بلاستيكي.

قفازات بلاستيك.

فرشاة.

فازلين.

أكسجين.

صبغة لون أحمر.

قبل كل شيء قومي بتغطية وجهكِ، وأذنيكِ بالفازلين من أجل حمايتها من آثار الصبغة، وبعدها قومي بإحضار الوعاء البلاستيكي وضعي فيه الصبغة الحمراء والأكسجين، ثم قومي بمسك خصلة عريضة من شعركِ ووضع الصبغة من الأسفل إلى الأعلى باستخدام الفرشاة، وينبغي أن يكون شعركِ جاف، بعد الفراغ من كافة خصلات شعرك قومي بتغطيته بالكيس النايلون واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومي بغسل عشرك بالشامبو والماء جيداً، يمكنك الآن وضع البلسم حتى تحصلين على شعر ناعم.

المكونات

حناء (بمقدار كوبين).

كركم (بمقدار ثلاثة ملاعق).

زيت (بمقدار قليل جداً).

قومي بخلط المكونات جيداً واتركيها لمدة ثلاث ساعات، ثم قومي بإضافة عصير الليمون إليها، وبعدها قومي بوضعها على شعركِ واتركيه لمدة أربع ساعات، وبعد مرور الوقت قومي بغسل شعرك جيداً.

للحصول على اللون الأحمر الناري يمكنك استبدال الكركم بالكركديه المغلي ووضع خل التفاح بمقدار كوب، وثلاثة ملاعق من قشر الرمان المطحون، وتركها لمدة أربع ساعات، وبعد الانتهاء قومي بوضع قطرات من عصير الليمون وضعي الخليط على شعرك لمدة أربع ساعات أيضاً.

ثم قومي بغسل رأسك بالماء والشامبو وسوف تحصلين بعدها على اللون الأحمر الناري ولكن كما سبق ونبهنا ينبغي عليك أن تفكري قبل اختيار هذا اللون حيث قد لا يتناسب مع لون بشرتك