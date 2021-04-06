أحلي طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالصوص هشة وخفيفة وبطعم لذيذ

أسهل طريقة لعمل الكيك عامة هي كيكة الشوكولاته حيث أنها من أكثر أنواع الكيكات التي يتم تحضيرها بكثرة سواء في محلات الحلويات أو في المنازل، فهي المفضلة لدي جميع الناس والأطفال خاصة اكثر من الانواع الاخري، لأنها تتمتع بمذاق رائع وسبب هذا المذاق هي الشوكولاته، فقد تكون هذه الكيكة سهلة جدا في خبزها ويمكن لأي سيدة أن تقوم بعملها بكل سهولة حيث أن طريقتها ممتعة جدا، ولا تاخد وقتا طويلا وبدون تعب أو جهد ومقاديرها بسيطة ومتوافرة.

فالكيكة بوجه عام الذ أنواع الحلويات والمحببة لدي الكثير نظرا لأنها من الحلويات الخفيفة والتي لا تحتوي علي سكريات كثيرة أو شربات، حيث أن تعدد نكهات الكيك فمنها كيكة البرتقال أو كيكة الشاي العادية أو كيكة القهوة أو النسكافية وغيرها، فقد تكون الكيكة اللذيذة والتي يعشقها الكل هي كيكة الشوكولاته، فإنها مميزة بنكهات جميعها رائعة مثل الكاكاو والشوكولاته المذابة ويمكن أن نضيف إليها بعض أنواع الفواكهه أو المكسرات والكريمة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

المكونات :

دقيق.

بيكينج بودر.

ملح.

كاكاو خام.

سكر.

بيكربونات الصودا.

فانيليا.

حليب سائل.

بيض.

زيت.

ماء دافئ.

شوكولاته ذائبة.

نقوم بتجهيز الفرن قبل البدء في عمل الكيكة ويتم تشغيلها علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر طبق عميق ونضع المكونات الجافة وهي؛ كوب إلا ربع من الدقيق المنخول وايضا كوب إلا ربع من الكاكاو الخام المنخول، وملعقة صغيرة ونصف من البيكربونات الصودا والبيكينج بودر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفانيليا البودر وتقلب هذه المكونات لمزجهم مع بعض.

نحضر طبق آخر نضع بيضتان وكوبان من السكر ونصف كوب من الزيت، ويتم خفقهم جيدا باستخدام مضرب البيض.

ثم نضيف خليط البيض والسكر والزيت الي خليط المكونات الجافة.

وبعد ذلك نضيف إليهم كوب من الحليب السائل وكوب من الماء الدافئ، ويتم تقليبهم ليكون خليط ناعم ومتماسك.

نجهز الصينية وبها نقطة من الزيت ورشة من الدقيق، ثم نقوم بوضع خليط الكيك في هذه الصينية.

نضعها في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع وبعد ذلك يتم إخراجها، ولكي نقوم بتزيينها لابد أن نتركها حتي تبرد تماما.

نضع الشوكولاته الذائبة علي الكيكة بعد أن بردت من الحرارة ومن الممكن أن نضيف إليها كريمة أو شوكولاته مبشورة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة

تعدد أصناف الكيك حيث لها نكهات كثيرة وجميعها مختلفة ولكنها رائعة ومميزة، ومن أحلي واطعم الكيكات هي كيكة الشوكولاته فهي أشهر أنواع الحلويات علي مستوي العالم، لأن جميع الأفراد يحبونها نظرا لمكونها الأساسي وهو الشوكولاته فالكل يعشق ويفضل الشوكولاته حتي وإن وجدت في أي وصفة غير الكيك، فهذه الكيكة من الممكن عملها باستخدام الشوكولاته أو الكاكاو الخام، فقد تكون من أكثر الكيكات التي يمكن تقديمها في جميع المناسبات.