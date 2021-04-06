تكات خيالية في كيكة التمساح هتعجب أطفالك وهتبهرهم جداً جداً

نقدم لكم تكات خيالية في كيكة التمساح من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن الكيكة من الوصفات التي تتسم بتنوع نكهاتها وأشكالها، والتي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، فيمكنك تحضير الكيكة لأطفالك وتقديمها مع الشاي، وعند وجود ضيوف تعتبر هى الحل الأسهل والأسرع لتقديم أفضل ضيافة لضيوفك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تحضير الكيكة على أى شكل محبب لأطفالك فيمكنك تحضيرها على شكل تمساح، أو شكل دب، أو أي شكل أخر. مكونات كيكة التمساح 8 بيضات

2 كوب سكر

4 كوب من الدقيق المنخول

1 كوب زيت وزبده سائلة

2 علبة زبادي

ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح طريقة تحضير كيكة التمساح في بوله عميقة قم بوضع كل من البيض والسكر وقم بضرب المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك قم بإضافة الفانيليا ونستمر في الخفق، حتى نصل إلى قوام كريمي بعد ذلك نبدأ في إضافة كل من الزيت بالتدريج.

ثم قم بإضافة كل من الزبادي والزبد، والدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح ونخلط جيدا المكونات حتى يختفي كل مقدار الدقيق، ثم نقوم بوضع خليط الكيك في قالب على شكل تمساح وندهنه بالزبد ورشة دقيق ونضعه في فرن على درجة حرارة 180 درجة.

حتى تمام النضج وبعد ذلك نغلق الفرن ونترك كيكة التمساح بداخل الفرن حتى تبرد ونخرج الكيكة على شبكة ونقوم بتزينها سواء كان بوضع شكولاته سائلة وكريز، أو تزينها بكريم شانتيه ويمكن اضافة ألوان طبيعية على الكريمة حتى تسعد أطفالك بألوانها الرائعة.

ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة وتقدم وبألف هنا، ويفضل أن يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة عند البدء في تحضير خليط كيكة التمساح وحتى يصبح الفرن سخن عند وضع الكيكة حتى تحصل على أفضل نتيجة للسواء. مكونات كيكة التمساحطريقة تحضير كيكة التمساح الوسوم

نقدم لكم تكات خيالية في كيكة التمساح من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن الكيكة من الوصفات التي تتسم بتنوع نكهاتها وأشكالها، والتي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، فيمكنك تحضير الكيكة لأطفالك وتقديمها مع الشاي، وعند وجود ضيوف تعتبر هى الحل الأسهل والأسرع لتقديم أفضل ضيافة لضيوفك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تحضير الكيكة على أى شكل محبب لأطفالك فيمكنك تحضيرها على شكل تمساح، أو شكل دب، أو أي شكل أخر. مكونات كيكة التمساح 8 بيضات

2 كوب سكر

4 كوب من الدقيق المنخول

1 كوب زيت وزبده سائلة

2 علبة زبادي

ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح طريقة تحضير كيكة التمساح في بوله عميقة قم بوضع كل من البيض والسكر وقم بضرب المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي وبعد ذلك قم بإضافة الفانيليا ونستمر في الخفق، حتى نصل إلى قوام كريمي بعد ذلك نبدأ في إضافة كل من الزيت بالتدريج.

ثم قم بإضافة كل من الزبادي والزبد، والدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح ونخلط جيدا المكونات حتى يختفي كل مقدار الدقيق، ثم نقوم بوضع خليط الكيك في قالب على شكل تمساح وندهنه بالزبد ورشة دقيق ونضعه في فرن على درجة حرارة 180 درجة.

حتى تمام النضج وبعد ذلك نغلق الفرن ونترك كيكة التمساح بداخل الفرن حتى تبرد ونخرج الكيكة على شبكة ونقوم بتزينها سواء كان بوضع شكولاته سائلة وكريز، أو تزينها بكريم شانتيه ويمكن اضافة ألوان طبيعية على الكريمة حتى تسعد أطفالك بألوانها الرائعة.

ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة وتقدم وبألف هنا، ويفضل أن يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة عند البدء في تحضير خليط كيكة التمساح وحتى يصبح الفرن سخن عند وضع الكيكة حتى تحصل على أفضل نتيجة للسواء. مكونات كيكة التمساحطريقة تحضير كيكة التمساح

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات خيالية في كيكة التمساح هتعجب أطفالك وهتبهرهم جداً جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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