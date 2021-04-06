كيف تتخلصين من شعر الجسم باستخدام حلاوة شعر أصلية بكل سهولة؟

كيف تتخلصين من شعر الجسم باستخدام حلاوة شعر؟ نجيب على هذا السؤال من خلال هذا المقال، حيث أن المرأة تسعى بكل الطرق أن تكون جميلة وتحصل على جسم ناعم وجميل خالي من أي عيوب، ولعل شعر الجسم هو من العلامات التي تؤثر في شكل الجسم ونعومته لذلك تتواجد العديد من طرق إزالة شعر الجسم، ولكن من خلال وصفة حلاوة شعر الأصلية يمكن أن تحصلي على جسم ناعم خالي من الشعر في خطوات بسيطة.

كيف تتخلصين من شعر الجسم باستخدام حلاوة شعر؟؟

تتواجد العديد من طرق إزالة الشعر سواء كانت جلسات الليزر أو الحلاقة أو كريمات إزالة الشعر أو الحلاوة، ومن أشهر الطرق الطبيعية لإزالة شعر الجسم هي الحلاوة الشعر، ونجد أن لها شهرة واسعة بين الفتيات في الحصول على ملمس وجلد ناعم وفاتح.

كيفية عمل حلاوة شعر

تحتاج وصفة حلاوة شعر أصلية إلى المكونات التالية لتحضيرها:

مقدار عصير ليمونة.

من العسل الأبيض ملعقة واحدة كبيرة.

سكر أبيض ملعقة واحدة صغيرة.

ماء مقدار كوب صغير.

كيفية تحضير الحلاوة الشعر

تحضر الحلاوة الشعر بالكيفية التالية:

في قدر عميق على النار يوضع مقدار السكر والماء، ويتركا حتى نلاحظ ذوبان السكر وغليان الخليط.

ومن ثم نضيف عصير الليمونة للخليط، ونحرك القدر قليلًا أثناء التسخين وتقلل حرارة النار بعد ذلك.

يترك الخليط على النار حتى تمر 30 بحد أقصى ومن ثم يرفع القدر عن النار.

نقوم بعد ذلك بتفريغ مزيج الحلاوة في صحن من الزجاج حتى يبدأ الخليط في التماسك، ويوضع في كيس بلاستيكي ويحفظ في الثلاجة.

استخدام الحلاوة الشعر

قبل استخدام الحلاوة المنزلية المجهزة يتم إخراجها قبل ليلة وتبليلها بالقليل من الماء، وتوضع على البشرة بعد غسلها بالزيوت أو بعد وضع مقدار من بودرة الأطفال التنعيم وسهولة نزع الشعر، ومن ثم عند وضع الحلاوة تزال في عكس اتجاه الشعر بخفة وهكذا.