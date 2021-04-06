وصفات حلويات سهلة وبسيطة بمكونات على قد الايد استعدادًا لرمضان 2021

وصفات حلويات سهلة وبسيطة , تتساءل الكثير من ستات البيوت إن كان بإمكانها تحضير حلويات سريعة وسهلة في خطوات بسيطة، وأيضًا غير مكلفة، وقد تجد أن هذا الأمر يبدو مستحيلًا، أو إن كان سيتوفر سيكون من الحلويات التقليدية التي طالما تعودت على تحضيرها، هي تريد حلويات سريعة، وغير مكلفة، بسيطة في الخطوات، وبالطبع المذاق ولا أروع.

وصفات حلويات سهلة وبسيطة

لذا من خلال موقعنا أردنا أن نساعدك في تقديم وصفات حلويات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وستنال على رضا كل أفراد أسرتك، بكل صدق ستستعدينهم كثيرًا.

الوصفة الأولى (بقلاوة بالمكسرات سهلة وسريعةّ)

المكونات

500 جم من الجلاش.

زبدة مذابة.

تشكيلة من المكسرات (لوز، فستق، كاجو).

4 أكواب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قبل تحضير البقلاوة ضعي الماء والسكر في وعاء عميق ثم ضعي الوعاء على النار حتى تمام الغليان.

ثم أضيفي له عصير الليمون وانتظري حتى يأخذ القوام المتوسط ليس بسميك ولا خفيف.

ثم ادهني الصينية بالزبدة ثم افردي أوراق الجلاش وما بين كل طبقة وأخرى قومي بدهنها بالزبدة.

عندما تنتهي من وضع نصف أوراق الجلاش ضعي القليل من الشربات الجاهز على المكسرات.

اسكبي المكسرات في المنتصف ثم ضعي المتبقي من ورق الجلاش بنفس الطريقة الأولى.

ادخلي الصينية الفرن حتى تصبح ذهبية اللون وفور إخراجها اسكبي الشربات.

اتركي الصينية حتى تبرد تمامًا ثم قدميها.

الوصفة الثانية (حلى كرات الأوريو)

المكونات

4 أكياس من بسكويت الأوريو.

ربع كيلو من الجبن الكريمي.

شوكولاتة مذابة بطعم اللوز والفانيليا.

كسري البسكويت جيدًا ثم أضيفي الجبن الكريمي في وعاء.

شكلي كرات البسكويت وضعيها في صينية بورق الزبدة.

اتركي كرات البسكويت حتى تصبح متماسكة.

ضعي كرات البسكويت في الشوكولاتة المذابة ثم اتركيها لمدة 10 دقائق في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تصبح مجمدة.

طريقة التحضيرالوصفة الثالثة :- الجاتو شاتو

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

عدد 2 بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

أضيفي كُلًا من الزيت والسكر والحليب السائل والكاكاو الخام في الخلاط الكهربائي امزجي جميع المكونات كلها حتى تُصبح مزيج مُتجانس.

احتفظي بكوب من هذا الخليط في الثلاجة.

اضيفي البيض والفانيليا وامزجي مرة أخرى.

ضعي المكونات الجافة في وعاء آخر وامزجي جيدًا ثم اسكبيها بالتَدريج.

ادهني الصينية بالسمن ورشيها بالكاكاو ثم اسكبي الخليط فيها وادخليها الفرن الساخن مًسبقًا.

فور إخراج الصينية من الفرن اسكبي الكوب الذي قمت بالاحتفاظ به بالثلاجة.

اتركيه قليلًا ثم قطعيه وقدميه على الفور.

طريقة التَحضير