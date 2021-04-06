نقدم لكم سر غامض في كيك الكراميل في المنزل بتكات بسيطة ستجعله مثيل كيك اللوتس، حيث تتعدد أنواع الحلويات فمنها الحلويات الشرقية ومنها الحلويات الغربية ولكل نوع مريديه ومحبيه، ولكن الحلويات في العموم لا يختلف عليها شخص يحبها الكبير والصغير، وأحد أصناف تلك الحلويات هي كيك الكراميل، طريقة تنفيذ كيك الكراميل سهلة ويمكن تنفيذها في المنزل بمنتهى اليسر، في هذا المقال سوف نتعرف على المقادير اللازمة لعمل كيك الكراميل وطريقة تنفيذها.

سر غامض في كيك الكراميل في المنزل

يعد الكريم كراميل من المكونات التي يتم استخدامها لتحضير العديد من أصناف الحلويات، وفي العادة يتم تزيين الكيك الاسفنجي بها وذلك بسبب مذاقه اللذيذ ونكهته المميزة، فهو يقوم بتليين الكيك ويزيد من هشاشته، يقصد كثير من الأشخاص مطاعم معينة من أجل الكراميل، وتتميز طريقة عمل كيك الكراميل بأنها سهلة التنفيذ ويمكن عملها بسهولة عند توافر المكونات التالية.

مكونات عمل كيك الكراميل

مكونات طبقة الكراميل

ظرفان مسحوق كيك كراميل.

مقدار ثلاثة أكواب حليب سائل.

ملعقتين ك من السكر.

مكونات الكيك

ثلاثة بيضات.

ثلاثة أرباع الكوب سكر ناعم.

مقدار كوب ونصف دقيق.

مقدار 2 ملعقة بحجم كاكاو.

نصف كوب زيت.

مقدار نصف كوب حليب سائل.

ملعقة بحجم كبير بيكينج بودر.

ظرف فانيليا.

يوضع السكر في قدر مناسب يكون غير لاصق ويتم تقليبه حتى يتم إذابته.

نسكب خليط السكر في صينية مناسبة وتكون مرتفعة الجوانب.

يتم سكب الحليب في قدر يكون عميق وبعدها يسكب فوقه خليط السكر والكريم كراميل، نحرك الخليط حتى يصبح سميك.

يتم وضع السكر والفانيليا والبيض والزيت في وعاء واسع ونقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي.

نضع الكاكاو والدقيق والزيت والبيكنج بودر إلى الخليط ونقلب باقي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

نقوم بسكب الخليط في صينية مناسبة ونضعها في الفرن، وهكذا تصبح كيك الكراميل جاهزة.

طريقة تحضير كيك الكراميلتحضير الكيك