طريقة عمل فطيرة التفاح في المنزل مثل المحلات بأقل تكلفة

نقدم لكم طريقة عمل فطيرة التفاح حيث تعد فطيرة التفاح من الوصفات اللذيذة المحببة لدي العديد من الناس، ففطيرة التفاح من الوصفات اللذيذة والممتعة، وتتسم هذه الوصفة بالحشوات المتنوعة، ويتم تقديمها مع الشاي أو النسكافيه أو القهوة، البعض يظن أن فطيرة التفاح من الوصفات الصعبة والمعقدة التي يصعب تحضيرها في المنزل وهذا خلاف الواقع، فوصفة فطيرة التفاح من الوصفات السهلة والممتعة والتي لا تحتاج وقت كبير لتحضيرها. طريقة عمل فطيرة التفاح نقدم لكم مكونات فطيرة التفاح كوبين من الطحين.

عشر ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كاس من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

حشو فطيرة التفاح

أربع كاسات من التفاح مقشرة ويتم تقطيعها مكعبات صغيرة.

نصف كاس من خل التفاح.

كاس من السكر.

ملعقتين كبيرتين من القرفة.

بشر ليمونة.

عصير ليمونة.

ذرة ملح

ملعقتين كبار من الدقيق. طريقة تحضير فطيرة التفاح في اناء عميق نقوم بنخل مايلي الدقيق والسكر مع الملح.

نضع المكونات في محضر الطعام الكهربائي، ثم نضيف الزبدة.

نخفق المكونات جيدا حتى نحصل على خليط خشن.

نقوم باضافة الماء بصورة تدريجية حتى نحصل على عجينة متماسكة، نقوم بتقسيم العجينة الى خمسة أقسام، ثم نقوم بتغليفها، ثم نقوم بوضع العجينة بالثلاجة.

نجهز حشوة الفطيرة، في اناء نضع التفاح مع السكر وخلط التفاح، بالاضافة الى الملح وبشر الليمون وعصير الليمون.

نضيف هذه الحشوة على نار متوسطة حتى تنضج، ثم نقوم باضافة الدقيق ونضرب جيدا وننتظر دقيقتين، وننتظر حتى تبرد.

نفرد العجينة في صينية ونضع الحشوة بداخلها، ومن أعلاها نقوم بقطع العجين بشكل مستطيل ويكون على شكل شرائح طولية، وتوضع فوقها.

توضع صنية التارت في الفرن حتى تنضج جيدا. وبهذه الخطوات البسيطة تتمكن من تحضير وصفة تارت التفاح بسهوله وبخطوات بسيطة. الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل فطيرة التفاح حيث تعد فطيرة التفاح من الوصفات اللذيذة المحببة لدي العديد من الناس، ففطيرة التفاح من الوصفات اللذيذة والممتعة، وتتسم هذه الوصفة بالحشوات المتنوعة، ويتم تقديمها مع الشاي أو النسكافيه أو القهوة، البعض يظن أن فطيرة التفاح من الوصفات الصعبة والمعقدة التي يصعب تحضيرها في المنزل وهذا خلاف الواقع، فوصفة فطيرة التفاح من الوصفات السهلة والممتعة والتي لا تحتاج وقت كبير لتحضيرها. طريقة عمل فطيرة التفاح نقدم لكم مكونات فطيرة التفاح كوبين من الطحين.

عشر ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كاس من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

حشو فطيرة التفاح

أربع كاسات من التفاح مقشرة ويتم تقطيعها مكعبات صغيرة.

نصف كاس من خل التفاح.

كاس من السكر.

ملعقتين كبيرتين من القرفة.

بشر ليمونة.

عصير ليمونة.

ذرة ملح

ملعقتين كبار من الدقيق. طريقة تحضير فطيرة التفاح في اناء عميق نقوم بنخل مايلي الدقيق والسكر مع الملح.

نضع المكونات في محضر الطعام الكهربائي، ثم نضيف الزبدة.

نخفق المكونات جيدا حتى نحصل على خليط خشن.

نقوم باضافة الماء بصورة تدريجية حتى نحصل على عجينة متماسكة، نقوم بتقسيم العجينة الى خمسة أقسام، ثم نقوم بتغليفها، ثم نقوم بوضع العجينة بالثلاجة.

نجهز حشوة الفطيرة، في اناء نضع التفاح مع السكر وخلط التفاح، بالاضافة الى الملح وبشر الليمون وعصير الليمون.

نضيف هذه الحشوة على نار متوسطة حتى تنضج، ثم نقوم باضافة الدقيق ونضرب جيدا وننتظر دقيقتين، وننتظر حتى تبرد.

نفرد العجينة في صينية ونضع الحشوة بداخلها، ومن أعلاها نقوم بقطع العجين بشكل مستطيل ويكون على شكل شرائح طولية، وتوضع فوقها.

توضع صنية التارت في الفرن حتى تنضج جيدا. وبهذه الخطوات البسيطة تتمكن من تحضير وصفة تارت التفاح بسهوله وبخطوات بسيطة.

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