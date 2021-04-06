طريقة عمل قراقيش فلاحي على أصولها وأسرار تحضيرها بالنكهات المختلفة

تعتبر القراقيش الفلاحي من أبرز أنواع المخبوزات المصرية الأصيلة التي انتشرت بشكل كبير في الأرياف ومنها انتقلت إلى المدن الكبيرة لتصبح متداولة بشكل كبير للغاية في المخابز والمحلات، ويمكننا إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الخامات والمكونات لإعداد، ولكنها من الوصفات البسيطة جداً، من الممكن أن تحضر سادة أو بالعجوة، وتقدم إلى جانب كوب من الشاي في فطار خفيف أو ساعة عصاري. طريقة عمل القراقيش الفلاحي طريقة عمل القراقيش الفلاحي نقدم لكم عبر هذه المقالة المكونات 3 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السمن البلدي.

1.5 ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة من بهارات الخبز.

1 ملعقة من السكر.

قليل من اللبن حسب الحاجة.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة. خطوات تحضير القراقيش

نقوم بتذويب الخميرة مع السكر في الحليب الدافيء وتترك جانباً حتى تتفاعل. نضيف المكونات الجافة في وعاء عميق سوياً، من الدقيق والسمسم والبيكنج بودر والبهارات والملح. يسخن السمن على النار ويضاف إلى المزيج الجاف والتقليب بملعقة من الخشب إلى أن تهدأ حرارته. نقوم بإضافة مزيج الخميرة والبدء في العجن حتى تتماسك العجينة جيداً. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة رول اسطواني وتقطيعها ووضعها في صواني الخبز. تترك جانباً 10 دقائق لترتاح وتختمر قبل خبزها على درجة حرارة 180. طريقة عمل القراقيش بالبهارات طريقة عمل القراقيش بالبهارات المكونات 4 كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

2 كوب من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من (سمسم، شمر، ينسون).

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من اللبن الدافيء. خطوات التحضير نقوم بتقليب الخميرة مع السكر في الحليب الدافيء وتترك جانباً حتى تتفاعل. نضيف المكونات الجافة في وعاء عميق سوياً، من الدقيق والسمسم والشمر والينسون والبيكنج بودر والبهارات والملح. يسخن السمن على النار ويضاف إلى المزيج الجاف والتقليب بملعقة من الخشب إلى أن تهدأ حرارته. نقوم بإضافة مزيج الخميرة والبدء في العجن حتى تتماسك العجينة جيداً. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة رول اسطواني وتقطيعها ووضعها في صواني الخبز. تترك جانباً 10 دقائق لترتاح وتختمر قبل خبزها على درجة حرارة 180. الوسوم

تعتبر القراقيش الفلاحي من أبرز أنواع المخبوزات المصرية الأصيلة التي انتشرت بشكل كبير في الأرياف ومنها انتقلت إلى المدن الكبيرة لتصبح متداولة بشكل كبير للغاية في المخابز والمحلات، ويمكننا إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الخامات والمكونات لإعداد، ولكنها من الوصفات البسيطة جداً، من الممكن أن تحضر سادة أو بالعجوة، وتقدم إلى جانب كوب من الشاي في فطار خفيف أو ساعة عصاري. طريقة عمل القراقيش الفلاحي طريقة عمل القراقيش الفلاحي نقدم لكم عبر هذه المقالة المكونات 3 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السمن البلدي.

1.5 ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة من بهارات الخبز.

1 ملعقة من السكر.

قليل من اللبن حسب الحاجة.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة. خطوات تحضير القراقيش

نقوم بتذويب الخميرة مع السكر في الحليب الدافيء وتترك جانباً حتى تتفاعل. نضيف المكونات الجافة في وعاء عميق سوياً، من الدقيق والسمسم والبيكنج بودر والبهارات والملح. يسخن السمن على النار ويضاف إلى المزيج الجاف والتقليب بملعقة من الخشب إلى أن تهدأ حرارته. نقوم بإضافة مزيج الخميرة والبدء في العجن حتى تتماسك العجينة جيداً. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة رول اسطواني وتقطيعها ووضعها في صواني الخبز. تترك جانباً 10 دقائق لترتاح وتختمر قبل خبزها على درجة حرارة 180. طريقة عمل القراقيش بالبهارات طريقة عمل القراقيش بالبهارات المكونات 4 كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

2 كوب من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من (سمسم، شمر، ينسون).

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من اللبن الدافيء. خطوات التحضير نقوم بتقليب الخميرة مع السكر في الحليب الدافيء وتترك جانباً حتى تتفاعل. نضيف المكونات الجافة في وعاء عميق سوياً، من الدقيق والسمسم والشمر والينسون والبيكنج بودر والبهارات والملح. يسخن السمن على النار ويضاف إلى المزيج الجاف والتقليب بملعقة من الخشب إلى أن تهدأ حرارته. نقوم بإضافة مزيج الخميرة والبدء في العجن حتى تتماسك العجينة جيداً. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة رول اسطواني وتقطيعها ووضعها في صواني الخبز. تترك جانباً 10 دقائق لترتاح وتختمر قبل خبزها على درجة حرارة 180.

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