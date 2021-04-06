نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشكولاتة الهشة بصوص شوكولاتة اقتصادي على قد الإيد، حيث أن كيكة الشوكولاتة كيكة ذات مذاق رائع ويحبها الأطفال والكبار، ويمكنكِ تحضيرها في البيت بسهولة بمكونات اقتصادية وغير مكلفة، وبمذاق شهي لا يقاوم ويمكنكِ تقديمها لأطفالك أو في أعياد الميلاد وتزينها ونقدم لكِ طريقة تحضير كيكة الشكولاتة الهشة بصوص شوكولاتة اقتصادي.

2 كوب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كوب من اللبن دافئ.

عدد 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

كوب زيت.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر (محسن الكيك).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لسقي الكيكة (خطوة إضافية يمكن الاستغناء عنها)

كوب من اللبن.

2 ملعقة صغيرة من القهوة أو النسكافية.

قومي بخلط الكاكاو والسكر والزيت واللبن معًا باستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي، خذي منه مج واتركيه جانبًا لتزين الكيك.

في إناء عميق قومي بنخل الدقيق وضعي البيكنج بودر والفانيليا وباقي خليط الكاكاو والبيض، وقومي بخلط كل المكونات معًا باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي.

جهزي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

احضري صينية متوسطة الحجم دائرية أو مستطيلة ضعي القليل من الزيت بها ثم ضعي عجينة الكيك.

ضعي الكيك في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج الكيك.

لسقي الكيك قومي بخلط القهوة أو النسكافية مع اللبن ثم قومي بتخريم الكيك ثم ضعي خليط اللبن والقهوة وهو يجعل مذاقها قوي ويجعلها طرية.

بعد ذلك ضعي كوب خليط الكاكاو والزيت على الكيك وقومي بتزينها باستخدام المكسرات أو جوز الهند أو قطع الفواكه.

ضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

يتم تقديم كيكة الشوكولاتة باردة بعد تزينها باستخدام أي نوع مكسرات تفضلينه ويتم تقديمها في المناسبات أو أي وقت.