طريقة عمل بسكويت الشاي المملح المقرمش في المنزل بمكونات بسيطة

بسكويت الشاي المملح المقرمش نقدمها لكم، حيث أن أغلبنا يقوم من النوم ويمسك بيديه كوب الشاي ومعه قطع البسكويت، وكما هو معلوم أن البسكويت العادي يختلف تماماً عن بسكويت الشاي حيث أن البسكويت العادي لا يحتوي على بيض ويعتبر بسكويت الشاي من الوجبات الخفيفة ومحببة جداً لدى الأطفال بصورة خاصة.

لبسكويت الشاي العديد من الفوائد الصحية حيث أنه يعتبر سهل الهضم ولكن ينبغي الانتباه إلى عدم الإكثار منه حتى لا يؤدي إلى حدوث إسهال، والآن لعلك تتساءلين عن طريقة عمل بسكويت الشاء المملح في المنزل فإليك سيدي طريقة عملها بصورة سهلة وبمكونات بسيطة فهيا بنا.

دقيق قمح كامل (بمقدار كوبين).

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة).

ملح (بمقدار ربع ملعقة).

حليب (بمقدار ربع كوب).

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة).