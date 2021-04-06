طريقة عمل بسكويت الشاي المملح المقرمش في المنزل بمكونات بسيطة

بسكويت الشاي المملح المقرمش نقدمها لكم، حيث أن أغلبنا يقوم من النوم ويمسك بيديه كوب الشاي ومعه قطع البسكويت، وكما هو معلوم أن البسكويت العادي يختلف تماماً عن بسكويت الشاي حيث أن البسكويت العادي لا يحتوي على بيض ويعتبر بسكويت الشاي من الوجبات الخفيفة ومحببة جداً لدى الأطفال بصورة خاصة.طريقة عمل بسكويت الشاي المملح
لبسكويت الشاي العديد من الفوائد الصحية حيث أنه يعتبر سهل الهضم ولكن ينبغي الانتباه إلى عدم الإكثار منه حتى لا يؤدي إلى حدوث إسهال، والآن لعلك تتساءلين عن طريقة عمل بسكويت الشاء المملح في المنزل فإليك سيدي طريقة عملها بصورة سهلة وبمكونات بسيطة فهيا بنا.مقادير بسكويت الشاي المقرمش
- دقيق قمح كامل (بمقدار كوبين).
- بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة).
- ملح (بمقدار ربع ملعقة).
- حليب (بمقدار ربع كوب).
- فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة).
- قومي بوضع البيكنج بودر على الدقيق وأضيفي إليه الزبدة وضعيهم جميعاً في وعاء وقومي بخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.
- قومي الآن بإضافة الحليب واستمري في العجن حتى تصلي إلى قوام متماسك جيداً، والآن نقوم بتقطيع العجينة إلى أربعة أجزاء، ونبدأ في القيام بفردها وقبل الفرد نقوم برش رشة من الدقيق على الرخامة حتى تصبح العجينة رقيقة معكِ، وكلما قمتِ بترقيق طبقة العجينة كلما حصلتي على بسكويت مقرمش وذات طعم رائع.
- نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها بعدما أصبحت رقيقة، إلى مربعات أو يمكنك القيام بتقطيعها بالأشكال التي ترغبين فيها، ونحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع بداخلها أشكال البسكويت، وباستخدام شوكة نقوم بعمل ثقوب في العجينة.
- قومي بدهن العجينة من الوجه بخليط البيض ونقوم برشها بالملح ثم قومي بوضعها بالفرن وينبغي أن تكون درجة حرارة الفرن 280 واتركيها في الفرن حتى تحصلين على اللون الذهبي.
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بسكويت الشاي المملح المقرمش نقدمها لكم، حيث أن أغلبنا يقوم من النوم ويمسك بيديه كوب الشاي ومعه قطع البسكويت، وكما هو معلوم أن البسكويت العادي يختلف تماماً عن بسكويت الشاي حيث أن البسكويت العادي لا يحتوي على بيض ويعتبر بسكويت الشاي من الوجبات الخفيفة ومحببة جداً لدى الأطفال بصورة خاصة.طريقة عمل بسكويت الشاي المملح
لبسكويت الشاي العديد من الفوائد الصحية حيث أنه يعتبر سهل الهضم ولكن ينبغي الانتباه إلى عدم الإكثار منه حتى لا يؤدي إلى حدوث إسهال، والآن لعلك تتساءلين عن طريقة عمل بسكويت الشاء المملح في المنزل فإليك سيدي طريقة عملها بصورة سهلة وبمكونات بسيطة فهيا بنا.مقادير بسكويت الشاي المقرمش
- دقيق قمح كامل (بمقدار كوبين).
- بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة).
- ملح (بمقدار ربع ملعقة).
- حليب (بمقدار ربع كوب).
- فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة).
- قومي بوضع البيكنج بودر على الدقيق وأضيفي إليه الزبدة وضعيهم جميعاً في وعاء وقومي بخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.
- قومي الآن بإضافة الحليب واستمري في العجن حتى تصلي إلى قوام متماسك جيداً، والآن نقوم بتقطيع العجينة إلى أربعة أجزاء، ونبدأ في القيام بفردها وقبل الفرد نقوم برش رشة من الدقيق على الرخامة حتى تصبح العجينة رقيقة معكِ، وكلما قمتِ بترقيق طبقة العجينة كلما حصلتي على بسكويت مقرمش وذات طعم رائع.
- نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها بعدما أصبحت رقيقة، إلى مربعات أو يمكنك القيام بتقطيعها بالأشكال التي ترغبين فيها، ونحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع بداخلها أشكال البسكويت، وباستخدام شوكة نقوم بعمل ثقوب في العجينة.
- قومي بدهن العجينة من الوجه بخليط البيض ونقوم برشها بالملح ثم قومي بوضعها بالفرن وينبغي أن تكون درجة حرارة الفرن 280 واتركيها في الفرن حتى تحصلين على اللون الذهبي.
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