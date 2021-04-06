طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت هشة ولذيذة زي المحلات

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، الزلابية أو لقمة القاضي أو العوامة من الحلويات العربية المشهورة، التي كان أول ظهور لها في بلاد الشام وبعد ذلك انتقلت إلى العراق ومصر واليمن وغيرها من البلاد العربية، حيث أصبح لكل بلد عربي طريقة خاصة في تحضير الزلابية. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت المكونات كوبين من الدقيق.

كوبين من الماء.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

شربات.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير في طبق كبير نضع جميع المكونات الجافة ثم نقلبها جيداً.

نضيف الماء بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط سائل.

نغطي خليط الزلابية ونتركه يتخمر لمدة ساعة.

نسخن زيت غزير ثم نحضر ملعقة صغيرة ونغمسها في الزيت ونستخدمها لتشكيل كرات صغيرة من خليط الزلابية لوضعها في الزيت.

نترك كرات الزلابية في الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نرفعها من الزيت ونتركها في مصفاة.

نضع الزلابية في الشربات ثم نرفعها في المصفاة الاخرى ثم نقوم بتقديمها.

يطلق على الزلابية في مصر اسم (لقمة القاضي). طريقة عمل الزلابية العراقية طريقة عمل الزلابية العراقية مكونات المرحلة الأولى نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة. مكونات المرحلة الثانية كوب من الدقيق.

كوب من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة لون أصفر. مكونات القطر كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الهيل المطحون. طريقة التحضير في طبق كبير نخلط مكونات المرحلة الأولى سوياً ونتركها تتخمر لمدة ساعة.

نحضر القطر عن طريق وضع السكر والماء في قدر، ثم نرفعه على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف له عصير الليمون ونتركه يغلي على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.

نرفع القطر من على النار ونضيف له الهيل ونقلب ثم نتركه جانباً حتى يبرد.

نضيف مقادير المرحلة الثانية إلى الخليط السابق ونقلب جيداَ.

نضيف القليل من الماء الدافئ في حالة عدم الحصول على خليط سائل.

نضع خليط الزلابية في علبة كاتشب فارغة ونكرر الخطوات السابقة. الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، الزلابية أو لقمة القاضي أو العوامة من الحلويات العربية المشهورة، التي كان أول ظهور لها في بلاد الشام وبعد ذلك انتقلت إلى العراق ومصر واليمن وغيرها من البلاد العربية، حيث أصبح لكل بلد عربي طريقة خاصة في تحضير الزلابية. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت المكونات كوبين من الدقيق.

كوبين من الماء.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

شربات.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير في طبق كبير نضع جميع المكونات الجافة ثم نقلبها جيداً.

نضيف الماء بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط سائل.

نغطي خليط الزلابية ونتركه يتخمر لمدة ساعة.

نسخن زيت غزير ثم نحضر ملعقة صغيرة ونغمسها في الزيت ونستخدمها لتشكيل كرات صغيرة من خليط الزلابية لوضعها في الزيت.

نترك كرات الزلابية في الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نرفعها من الزيت ونتركها في مصفاة.

نضع الزلابية في الشربات ثم نرفعها في المصفاة الاخرى ثم نقوم بتقديمها.

يطلق على الزلابية في مصر اسم (لقمة القاضي). طريقة عمل الزلابية العراقية طريقة عمل الزلابية العراقية مكونات المرحلة الأولى نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة. مكونات المرحلة الثانية كوب من الدقيق.

كوب من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة لون أصفر. مكونات القطر كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الهيل المطحون. طريقة التحضير في طبق كبير نخلط مكونات المرحلة الأولى سوياً ونتركها تتخمر لمدة ساعة.

نحضر القطر عن طريق وضع السكر والماء في قدر، ثم نرفعه على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف له عصير الليمون ونتركه يغلي على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.

نرفع القطر من على النار ونضيف له الهيل ونقلب ثم نتركه جانباً حتى يبرد.

نضيف مقادير المرحلة الثانية إلى الخليط السابق ونقلب جيداَ.

نضيف القليل من الماء الدافئ في حالة عدم الحصول على خليط سائل.

نضع خليط الزلابية في علبة كاتشب فارغة ونكرر الخطوات السابقة.

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