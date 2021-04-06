سر خلطة المحشي الجبارة لكل انواع المحاشي بتكات و اسرار مميزه وخطيره لعمايل المحشي

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طريقة عمل خلطة المحشي المصري ، تعتبر خلطة المحشي السر وراء الحصول على أشهى وألذ طبق محشي، كما أن المحشي واحد من أهم الأطباق الشهيرة في مصر والوطن العربي حيث يتمتع بنكهة غير عادية ويعد من الوجبات الأساسية في كثير من البيوت للسفرة الرمضانية ومعظم النساء تبحث عن أفضل طريقة يمكن استخدامها للحصول على خلطة المحشي المصري الرهيبة.
طريقة عمل خلطة المحشي المصري
نقدم لكم أسهل طريقة يمكن أن تستخدمها كل ربة منزل لتحضير خلطة المحشي:المقادير:
- قومي بتقطيع البصل والطماطم لمربعات صغيرة واخلطيهم مع بعض في الخلاط الكهربائي.
- ثم قومي بإحضار وعاء ذات حجم مناسب ثم يتم إضافة كمية مناسبة من السمن وتركيها على النار حتى يتم تقديحها.
- ثم يضاف البصل والطماطم إلى السمن وتركيها لقليل من الوقت حتى أن تصل للتسبيكة المطلوبة وتطفو السمن على الوجه.
- يضاف بعد ذلك كلاً من الملح والبهارات لصلصة الطماطم وقلبي جيداً حتى أن تتجانس مع بعضها.
- قلبي جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد وتركيها جانباً لحين الاستخدام.
- قومي بعد ذلك بغسيل الأرز وتصفيته من الماء ومن ثم يوضع الأرز بوعاء عميق وسكبي فوقه الخليط التي سبق وقومتي بتحضيره مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها.
- ثم عليك بتقطيع الشبت والكزبرة والبقدونس واخلطيهم معاً ويتم إضافتهم إلى خليط الأرز واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات معاً.
- ضيفي للخليط ملعقة صغيرة من النعناع فهي تعطي لخلطة المحشي نكهة غير عادية.
- إذا لاحظتِ أن الخلطة غير لامعة بالدرجة المفروض تكون عليها لابد من أن تضيفين القليل من السمن.
- ثم احضري ورق الكرنب أو ورق العنب أو الباذنجان أو الكوسا والفلفل الأخضر لكي يتم حشوه بخلطة المحشي المصري.
- وارفعيه على النار وتركيه لينضج وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل خلطة المحشي المصري ، تعتبر خلطة المحشي السر وراء الحصول على أشهى وألذ طبق محشي، كما أن المحشي واحد من أهم الأطباق الشهيرة في مصر والوطن العربي حيث يتمتع بنكهة غير عادية ويعد من الوجبات الأساسية في كثير من البيوت للسفرة الرمضانية ومعظم النساء تبحث عن أفضل طريقة يمكن استخدامها للحصول على خلطة المحشي المصري الرهيبة.
طريقة عمل خلطة المحشي المصري
نقدم لكم أسهل طريقة يمكن أن تستخدمها كل ربة منزل لتحضير خلطة المحشي:المقادير:
- قومي بتقطيع البصل والطماطم لمربعات صغيرة واخلطيهم مع بعض في الخلاط الكهربائي.
- ثم قومي بإحضار وعاء ذات حجم مناسب ثم يتم إضافة كمية مناسبة من السمن وتركيها على النار حتى يتم تقديحها.
- ثم يضاف البصل والطماطم إلى السمن وتركيها لقليل من الوقت حتى أن تصل للتسبيكة المطلوبة وتطفو السمن على الوجه.
- يضاف بعد ذلك كلاً من الملح والبهارات لصلصة الطماطم وقلبي جيداً حتى أن تتجانس مع بعضها.
- قلبي جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد وتركيها جانباً لحين الاستخدام.
- قومي بعد ذلك بغسيل الأرز وتصفيته من الماء ومن ثم يوضع الأرز بوعاء عميق وسكبي فوقه الخليط التي سبق وقومتي بتحضيره مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها.
- ثم عليك بتقطيع الشبت والكزبرة والبقدونس واخلطيهم معاً ويتم إضافتهم إلى خليط الأرز واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات معاً.
- ضيفي للخليط ملعقة صغيرة من النعناع فهي تعطي لخلطة المحشي نكهة غير عادية.
- إذا لاحظتِ أن الخلطة غير لامعة بالدرجة المفروض تكون عليها لابد من أن تضيفين القليل من السمن.
- ثم احضري ورق الكرنب أو ورق العنب أو الباذنجان أو الكوسا والفلفل الأخضر لكي يتم حشوه بخلطة المحشي المصري.
- وارفعيه على النار وتركيه لينضج وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر خلطة المحشي الجبارة لكل انواع المحاشي بتكات و اسرار مميزه وخطيره لعمايل المحشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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