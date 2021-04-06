عجينه الكريب الاصليه بمقادير مظبوطه 100٪ زي المحلات بالظبط واقتصاديه بانجح طريقة

طريقة عمل عجينة الكريب ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول الكريب المحشي بكثير من المكونات المختلفة ولكن تضطر كل أم أن تقوم بشراء عجينة الكريب من المحلات، فالبعض منهن لا يقدر أو يعرف الطريقة الذي يمكن أن يتم اتباعها لتحضير وعمل عجيمنة الكريب بنفسهم في المنزل.

لكل محبين تناول الكريم بالحشوات المتنوعة المختلفة يمكنكم من الآن أن تقوموا بعمل عجينة الكريب في البيت بتلك الطريقة:

1 كوب من الدقيق.

1 كوب من الماء.

1 كوب من الحليب.

2 ملعقة نشا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة فلفل أسود.

بيضة كبيرة الحجم.

1 ملعقة كبيرة زيت.

في وعاء ضعي الدقيق مع البيض والحليب والزيت والماء واخلطيهم مع بعضهم.

ثم عليكِ بإضافة النشا والملح والفلفل الأسود وتترك العجينة بعد ذلك لترتاح لمدة 30 دقيقة.

ضعي طاسة على النار واحرصي على أن تكون من الأنواع الغير لاصقة وتركيها حتى تسخن ثم ادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.

قومي باستخدام المغرفة المعدنية متوسطة الحجم لغمرها في الخليط والحصول على مقدار مناسب منه وضعيه في الطاسة وتركيه على النار حتى يتماسك.

يتم قلب الكريب على وجه الآخر حتى يتم تحميره ويصبح ناضح تماماً.

ابدئي بعد ذلك في حشو الكريب بأنواع الحشو التي تفضليها ولفيه وقدميه بالهناء والشفاء.

1 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة سكر.

4/1 ملعقة ملح.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة فانيليا.

4/1 كوب زبدة طرية.

2/1 كوب حليب.

3/1 كوب ماء.