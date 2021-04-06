الحليب المكثف بطريقة بسيطة وسهلة في خطوة واحدة

الحليب المكثف يستخدم كثيرا في صنع الحلويات، ويستخدم أيضا في تزيين الأطباق، ويوضع على الكيك والفطائر، ولأنه يتميز بمذاق لذيذ وحلو لذلك يحبه الكثير، ولأنه يباع بأسعار غالية الثمن نقدم لكم طريقة تحضيره وحفظة لفترة طويلة بالثلاجة، ويمكننا إستخدامه في تزيين السينابون والتشيز كيك والحلويات الباردة والكيك والبسبوسة والمعجنات الحلوه، ويمكننا تقديمه لأطفالنا لكي يعطيهم الطاقة اللازمة لهم فإليكم مكونات وطريقة تحضير الحليب المكثف.

مكونات وطريقة تحضير الحليب المكثف

يمكننا تحضير الحليب المكثف بكل سهولة في خطوة واحدة في الخلاط الكهربائي، ويمكننا إستخدامه في تزيين سلطة الفواكه للأطفال والكبار كي يزيد من الطعم اللذيذ الشهي.

واحد كوب من اللبن البودر واحد كوب من السكر البودر المطحون واحد كوب من الماء المغلي واحد ملعقة كبيرة من الزبدة نصف ملعقة من الفانيليا

نحضر الخلاط الكهربي، ونضع به الماء المغلي+ الزبدة+ الفانيليا، ونخفق المكونات جيدا.

نضيف السكر البودر للخليط+ الللبن البودر، ونخفق الخليط جيدا لمدة خمس دقائق على الأقل حتى نحصل على خليط لزج ثقيل.

نحضر برطمان زجاجي محكم الغلق، ونضع به خليط الحليب المكثف للإحتفاظ به لحين الإستخدام.

حلوى باردة بالحليب المكثف: كوب من الشيكولاتة البيضاء+ كوب من الحليب المكثف+ باكو بسكويت كبير.

نقوم ببشر الشيكولاتة، ونضع عليها كوب الحليب المكثف، ونضعهم على حمام ماء ساخن أو نضعه في الميكرويف لتسيح الشيكولاتة ولخلطها بالحليب المكثف.

نقوم بتكسير البسكويت لقطع متوسطة ونضعه على خليط الشيكولاتة والحليب المكثف ونخلط كل المكونات.

نضع ورق زبدة في صينية أو بيركس، ونضع الخليط ونفرده بها، ونضعه بالثلاجة لمدة ساعتين، ونقوم بتقطيعه على شكل مكعبات وتقدم حلوى باردة لذيذة وشهية.

طريقة تحضير الحليب المكثفوصفات لإستخدام الحليب المكثف