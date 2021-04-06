ملعقة من الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم بأقل تكلفة وبدون ألم

وصفة سحرية ملعقة من الفازلين لإزالة الشعر حيث يعتبر الفازلين من المستحضرات التي أصبحت مكون أساسي في العديد من منتجات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر، وذلك لكونه لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، وهذا ما جعله من المستحضرات التي كثر الإقبال عليها وأخيراً تم استخدام الفازلين ضمن الوصفات الخاصة بإزالة الشعر.

ملعقة من الفازلين لإزالة الشعر

واليوم سوف نقدم لكم الوصفة السحرية من الفازلين حيث يمكنك فقط استخدام معلقة من الفازلين لإزالة الشعر فقط كل ما تحتاجين إليه المكونات التالية:

طحين حمص (بمقدار ملعقة كبيرة).

بودرة كركم (بمقدار نصف ملعقة).

حليب سائل (بمقدار ثلاثة ملاعق).

فازلين (بمقدار ملعقة).

قومي بخلط المكونات السابقة ما عدا الفازلين وهي الطحين الحمص، بودرة الكركم، والحليب السائل، ضعيهم في وعاء واخلطيهم جيداً حتى يتم التجانس بينهم تماماً.

بعد الانتهاء قومي الآن بإضافة معلقة الفازلين وابدئي بمزج المكونات، بعد الانتهاء قومي بوضع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واحرصي عندما تضعين الخليط أن تضعيه باتجاه منبت الشعر.

اتركي الخليط على المنطقة لفترة عشرة دقائق حتى يجف الخليط تماماً، قومي بإزالة الخليط الجاف ولكن عكس منبت الشعر وبعدها الانتهاء قومي بغسل المنطقة بالماء بالدافئ.

يمكنك أن تقومي بتكرار تلك الوصفة بصورة يومية، حيث أن تلك الوصفة توفر لك مصاريف الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل القيام بإزالة الشعر، كما أنها مكونة من مكونات طبيعية لا تضر ببشرتك نهائياً.

فوائد الفازلين للبشرة

كما أن الفازلين يحتوي على مكونات مفيدة للبشرة وهي كما يلي: