أسهل وأسرع طريقة لعمل قدرة قادر في البيت جربيها وقدمي لأسرتك حلوى شهية ولذيذة

تمتلك كيكة قدرة قادر مكانة كبيرة في قلوب عدد كبير من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي، وكانت بدايتها من المطبخ الخليجي وانتشرت بعد ذلك إلى باقي دول العالم العربي، وهي عبارة عن ثلاثة طبقات الأولى كيك والباقي كريم كراميل، وتتميز بالطعم اللذيذ والمميز، ويمكن تقديمها للضيوف كفكرة مختلفة للحلويات التقليدية، فهي سهلة التحضير وغير مكلفة أبداً.

مكونات عمل كيكة قدرة قادر

طبقة الكريم كراميل:

كوب من السكر.

3 كوب من اللبن البودرة.

3 كوب من الماء.

3 بيضة.

بشر ليمون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طبقة الكيك:

كوب وربع كوب دقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

بيضتان.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر خطوة بخطوة في البيت

أولاً نقوم بتجهيز طبقة الكريم كراميل، ونضع السكر في وعاء على النار، ونتركه حتى يذوب ويتكرمل مع الانتباه ألا يحترق، وفي وعاء آخر نقوم بمزج البيض مع السكر والفانيليا والحليب والماء واللبن وعصير الليمون، ثم نقوم بصب هذا الخليط على الكراميل.

نقوم بعمل الكيك بعد ذلك من خلال خفق السكر مع الزيت، ونضيف البيض تدريجياً لهما ثم نقوم بإضافة الفانيليا ونقلب باستمرار، وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج باودر إلى الحليب ونستمر في الخفق، نقوم بوضع خليط الكيكة على طبقة الكريم كراميل في الصينية، ونقوم بوضع الصينية في حمام مائي، وندخل الصينية إلى الفرن لمدة حوالي ساعة على درجة حرارة عالية، وبعد أن تستوي، نخرجها ونتركها تهدأ ثم ندخلها إلى الثلاجة حوالي 4 ساعات على الأقل، وتقدم بعد ذلك باردة وبالهنا والشفا.