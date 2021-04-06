كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد بمكون منزلي لا يخطر على البال نهائياً

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد والأفريقي بمكون لا يخطر على البال نهائياً، نقدم لكِ اليوم وصفة قد تستخدمها كثير من صالونات التجميل في فرد الشعر المجعد، ولكن لا أحد يعرف ما هو سر الخلطة وما هي المكونات الأساسية التي تجعل الشعر ناعم كالحرير بشكل طبيعي، ويمكنك الآن بكل سهولة الحصول على فرد طبيعي من منزلك بدون استخدام كيراتين أو بروتين كيميائي، أيضا مع هذه الوصفة سوف تستغني نهائياً عن استخدام حرارة السشوار والمكواة الخاصة بفرد الشعر لفترة زمنية مؤقتة، والتي تتسبب في تلف وتقصف الشعر وتؤدي في النهاية إلى سقوط الشعر وإظهاره بشكل باهت وغير مستحب.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

المكون الأساسي وسر فرد الشعر في هذه الخلطة هي الكوسا أو القرع، كما سنحتاج أيضا إلى زيت زيتون خام وزيت سمسم بالاضافة إلى النشا وجل صبار، قومي بإحضار المقادير المكونة للخلطة على حسب طول الشعر وسمكه، مثلا للشعر المتوسط احضري ثلاثة حبات من الكوسا واغسليها جيدا ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم قومي بإضافة 2 كوب من الماء ويفضل أن تكون مياه معدنية أو مغلية ومعقمة جيدا، ثم توضع في وعاء على نار هادئة لمدة من عشر دقائق إلى خمس عشر دقيقة.

احضري الخلاط الكهربائي واستعمليه في خلط مغلي الكوسا حتى تصبح في قوام كريمي سائل إلى حد ما، ويترك الخليط بعد ذلك مدة نصف ساعة حتى تتماسك ثم يضاف إليها 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، معلقتين من النشا، 3 ملاعق من زيت السمسم، يتم التقليب جيدا حتى تتجانس الكوسا مع الزيوت تماما ثم توضع على نار هادئة جدا لمدة نصف دقيقة مع التقليب المستمر، ثم ترفع من النار وننتظر حتى تبرد ثم يضاف إلى الخليط ثلاث ملاعق كبار من جل الصبار ثم يتم التقليب لمرة أخيرة.

طريقة استخدام خلطة الفرد المنزلي للشعر المجعد

تستخدم خلطة الفرد المنزلي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد على شعر نظيف خالي من اي دهون، ويستحسن أن يكون الشعر قد تم غسله ثم تجفيفه تماماً، قومي بتقسيم شعرك إلى نصفين ثم قسمي النصف الأول إلى أجزاء عديدة لتسهيل وضع الفرد على شعرك، ضعي كميه مناسبة من الخليط على شعرك مع التأكد من وصوله إلى جميع أجزاء الشعر من الأطراف وحتي الجذور، قومي بتدليك شعرك جيدا ثم قومي بوضع البونيه الحراري واتركي الخليط من ساعة إلى ساعتين إلا ربع، بعد ذلك اغسلي شعرك بماء مائل إلى السخونة ثم يفضل استخدام حمام كريم، تستخدم وصفة فرد الشعر من المنزل مرة واحدة في الأسبوع.