الوصفة السحرية ومفعول الفازلين للتخلص من الشيب نهائيا

نقدم لكم الفازلين للتخلص من الشيب حيث هناك الكثير من الأشخاص يفكرون كثيراً في شيب الرأس ويبحثون دائماً عن الصبغات المختلفة التي يغيرون بها الشيب وقد يؤدي استخدام مثل هذه الصبغات إلى حدوث العديد من الأضرار وذلك لكونها تحتوي على مواد كيميائية، ولهذا فتجد أغلبهم يبحثون عن وصفات طبيعية تكفيهم هذا الغرض دون حدوث أي آثار جانبية وهناك نجد سحر الفازلين يظهر حيث أثبت فعاليته في التعامل مع الشيب.

إليك العديد من الوصفات باستخدام الفازلين تساعد في التخلص من الشيب ومن تلك الوصفات ما يلي:

المكونات

فازلين (بمقدار ملعقة).

جل الصبار (بمقدار ملعقة).

فيتامين e (بمقدار ملعقة).

طريقة الاستخدام

قومي بإذابة كافة المكونات السابقة بحمام ساخن وبعد ذلك قومي بخلطها جيداً حتى تتجانس وادهني بها فروة رأسكِ، وابدئي عملية التدليك برفق، لمدة عشرة دقائق.

بعد الانتهاء قومي بتغطية رأسك بغطاء الشعر وانتظري حتى الصباح وبعدها قومي بغسل رأسك.

المكونات

فازلين (بمقدار ملعقة).

جل الصبار (بمقدار ملعقة).

عسل (بمقدار ملعقة).

طريقة الاستخدام

تعتبر طريقة الاستخدام مثل الطريقة السابقة تماماً، وهذا الوصفة هي أفضل من السابقة لأن العسل يغذي فروة الرأس ويساعد المسامات على التخلص من الأتربة التي تؤدي إلى انسدادها.

المكونات

زيت اللوز (بمقدار كوب ونصف).

شمع (بمقدار خمس حبات).

طريقة التحضير

قومي ببشر الشمع وانزعي الخيط المتواجد بداخل الشمعات، ثم ضعي الشمع في حمام مائي حتى يذوب، وأضيفي عليه مقدار زيت اللوز، قومي بوضع هذا الخليط في الخلاط لمدة خمس دقائق.

احضري علبة واسكبي الخليط بداخلها وقومي بتغطيته وبهذا يكون لدينا منتج فازلين منزلي.