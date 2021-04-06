طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل عللى الفحم بأقل تكلفة وأقصر توقيت

نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتي حيث تعد كفتة الحاتي من الأكلات التي دائما نقوم بشرائها من المطاعم بأسعار باهظة،على الرغم من سهولة تحضيرها في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة، والوصول الى المذاق الرائع المحبب لك، ويمكن لربة المنزل أن تعدها لأطفالها بسهولة دون الحاجة الى شرائها جاهزة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي نقدم لكم مكونات تحضير كفتة الحاتي كيلو لحمة مفرومة.

6 حبات من البصل متوسط الحجم.

رغيف من الفينو أو التوست.

مقدار كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدارملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من بهارات المشويات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

كوبين من الماء. طريقة تحضير كفتة الحاتي للحصول على أفضل نتيجة من كفتة الحاتي يجب اضافة مالا يقل عن 20% من الدهن على كيلوا اللحمة.

أولا نجهز الفينو أو التوست، نقوم بتقطيعه قطع صغيرة ونضعه في اناء، نقوم باضافة الماء على الخبز حتى يصبح الماء مغطي الخبز تماما.

يظل الخبز بالماء لمدة نصف ساعة حتى يكون لين تماما ويسهل فرمه.

نضع مقدار البصل في الكبة ونفرمه ناعم جدا.

في وعاء عميق نقوم بوضع اللحمة بداخله، ثم نقوم باضافة البهارات على اللحم وهى فلفل أسود، وشطة، وملح، وبهارات اللحم، والبابريكا، ثم نضيف البقدونس الناعم على اللحم ونقلب جيدا.

نقوم بعصر التوسط من الماء جيدا ونقوم باضافته في طبق اللحم المفروم.

نضيف البصل بعد أن نعصره من الماء ونضع ماء البصل في طبق اخر حتى نستخدمه في الخطوات القادمة.

نضيف تفل البصل على اللحم ونقوم بتقليب اللحم جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نخرج اللحم من الثلاجة ونبدأ بتصبيعها، ثم نضعها في صنية مدهونة زيت.

نضيف على ماء البصل ربع ملعقة صغيرة من الكاتشب ونقلبهم ثم ندهن بها الكفتة وتوضع بالفرن حتى تمام النضج. الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتي حيث تعد كفتة الحاتي من الأكلات التي دائما نقوم بشرائها من المطاعم بأسعار باهظة،على الرغم من سهولة تحضيرها في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة، والوصول الى المذاق الرائع المحبب لك، ويمكن لربة المنزل أن تعدها لأطفالها بسهولة دون الحاجة الى شرائها جاهزة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي نقدم لكم مكونات تحضير كفتة الحاتي كيلو لحمة مفرومة.

6 حبات من البصل متوسط الحجم.

رغيف من الفينو أو التوست.

مقدار كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدارملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من بهارات المشويات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

كوبين من الماء. طريقة تحضير كفتة الحاتي للحصول على أفضل نتيجة من كفتة الحاتي يجب اضافة مالا يقل عن 20% من الدهن على كيلوا اللحمة.

أولا نجهز الفينو أو التوست، نقوم بتقطيعه قطع صغيرة ونضعه في اناء، نقوم باضافة الماء على الخبز حتى يصبح الماء مغطي الخبز تماما.

يظل الخبز بالماء لمدة نصف ساعة حتى يكون لين تماما ويسهل فرمه.

نضع مقدار البصل في الكبة ونفرمه ناعم جدا.

في وعاء عميق نقوم بوضع اللحمة بداخله، ثم نقوم باضافة البهارات على اللحم وهى فلفل أسود، وشطة، وملح، وبهارات اللحم، والبابريكا، ثم نضيف البقدونس الناعم على اللحم ونقلب جيدا.

نقوم بعصر التوسط من الماء جيدا ونقوم باضافته في طبق اللحم المفروم.

نضيف البصل بعد أن نعصره من الماء ونضع ماء البصل في طبق اخر حتى نستخدمه في الخطوات القادمة.

نضيف تفل البصل على اللحم ونقوم بتقليب اللحم جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نخرج اللحم من الثلاجة ونبدأ بتصبيعها، ثم نضعها في صنية مدهونة زيت.

نضيف على ماء البصل ربع ملعقة صغيرة من الكاتشب ونقلبهم ثم ندهن بها الكفتة وتوضع بالفرن حتى تمام النضج.

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