طريقة عمل الزبادي بالفواكه، الزبادي بالفواكه من الوجبات الخفيفة جداً والتي يمكن أن يعتمد عليها كوجبة فطار أو عشاء أو تقديمها كمشروب لذيذ، وهذا لأنه خفيف على المعدة، حيث أن هذا المشروب ينصح بتناولها لمن يعاني من تعب بالمعدة، وهنا سنوضح طريقة عمل الزبادي بالفواكه المختلفة، وخاصة أنه من الأشياء الأساسية فى شهر رمضان الكريم وعلى وجبات السحور، تعرفي على الطريقة الآن واستعدى لعمل أفضل زبادي لرمضان 2021. طريقة عمل الزبادي بالفواكه طريقة عمل الزبادي بالفواكه مكونات عمل الزبادي بالفواكه: زبادي لايت.

حبة من كلاً من ( التفاح، موز، برتقال)

خوخ بعدد خمس حبات.

فراولة بعدد سبع حبات.

مكسرات مجروشة.

توت بري حسب الرغبة.

عسل أبيض حسب الرغبة.

فانيليا بمقدار ملعقة حجم كبير من الفانيليا البودرة. خطوات تحضير الزبادي بالفواكه يتم تقطيع جميع أنواع الفاكهة لحلقات تكون رقيقة.

ثم نضع الزبادي في وعاء ونقوم بخفقة باستخدام الخلاط الكهربي.

نخلط الفاكهة بعد تقطيعها بالسكر وكذلك الفانيليا.

وبعدها نحضر كؤوس ونقسم بها الفاكهة بشكل متساوي، ثم نضع الزبادي ويقسم هو أيضاً على جميع الكؤوس.

ثم نأخذ العسل بالملعقة ونضعه بطريقة خطوط، ثم نزين الوجه بالقليل من الفراولة والتوت، ثم نقوم برش على الوجه المكسرات المجروشة.

ويمكن إضافة لوجه الكؤوس بالأوراق الطازجة من النعناع الأخضر.

ويمكن استبدال أي نوع من الفاكهة أو إضافة فاكة أخرى، ووضع صوص الفراولة على الوجهة، وذلك يكون حسب الرغبة.

كما أنه يمكن عمل طبقات في الكوؤس من خلال وضع كمية قليلة من الفاكهة المقطعة.

ثم القليل من الزبادي وبعدها القليل من الفاكهة وتكرار نفس الطريقة حتى يمتلئ الكأس. خطوات تحضير الزبادي بالفواكه وتعد هذه كانت أسهل طريقة لعمل الزبادي بالفواكه لأطفالك ولجميع أفراد أسرتك ولن تحتاجي إلى بذل أي مجهود منها. الوسوم

طريقة عمل الزبادي بالفواكه، الزبادي بالفواكه من الوجبات الخفيفة جداً والتي يمكن أن يعتمد عليها كوجبة فطار أو عشاء أو تقديمها كمشروب لذيذ، وهذا لأنه خفيف على المعدة، حيث أن هذا المشروب ينصح بتناولها لمن يعاني من تعب بالمعدة، وهنا سنوضح طريقة عمل الزبادي بالفواكه المختلفة، وخاصة أنه من الأشياء الأساسية فى شهر رمضان الكريم وعلى وجبات السحور، تعرفي على الطريقة الآن واستعدى لعمل أفضل زبادي لرمضان 2021. طريقة عمل الزبادي بالفواكه طريقة عمل الزبادي بالفواكه مكونات عمل الزبادي بالفواكه: زبادي لايت.

حبة من كلاً من ( التفاح، موز، برتقال)

خوخ بعدد خمس حبات.

فراولة بعدد سبع حبات.

مكسرات مجروشة.

توت بري حسب الرغبة.

عسل أبيض حسب الرغبة.

فانيليا بمقدار ملعقة حجم كبير من الفانيليا البودرة. خطوات تحضير الزبادي بالفواكه يتم تقطيع جميع أنواع الفاكهة لحلقات تكون رقيقة.

ثم نضع الزبادي في وعاء ونقوم بخفقة باستخدام الخلاط الكهربي.

نخلط الفاكهة بعد تقطيعها بالسكر وكذلك الفانيليا.

وبعدها نحضر كؤوس ونقسم بها الفاكهة بشكل متساوي، ثم نضع الزبادي ويقسم هو أيضاً على جميع الكؤوس.

ثم نأخذ العسل بالملعقة ونضعه بطريقة خطوط، ثم نزين الوجه بالقليل من الفراولة والتوت، ثم نقوم برش على الوجه المكسرات المجروشة.

ويمكن إضافة لوجه الكؤوس بالأوراق الطازجة من النعناع الأخضر.

ويمكن استبدال أي نوع من الفاكهة أو إضافة فاكة أخرى، ووضع صوص الفراولة على الوجهة، وذلك يكون حسب الرغبة.

كما أنه يمكن عمل طبقات في الكوؤس من خلال وضع كمية قليلة من الفاكهة المقطعة.

ثم القليل من الزبادي وبعدها القليل من الفاكهة وتكرار نفس الطريقة حتى يمتلئ الكأس. خطوات تحضير الزبادي بالفواكه وتعد هذه كانت أسهل طريقة لعمل الزبادي بالفواكه لأطفالك ولجميع أفراد أسرتك ولن تحتاجي إلى بذل أي مجهود منها.

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