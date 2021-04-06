طريقة اعداد الكنافة بالمانجا في المنزل بأقل التكاليف

الكنافة بالمانجا هى واحدة من الحلويات الشرقية التي تأتي في الصدارة دائما وخاصة في شهر رمضان المبارك، فيعتبر الكنافة من أطباق الحلوى الرئيسية التي تقدم على مائدة رمضان، وتتنوع حشوات الكنافة، وعلى الرغم من ذلك أصبحت الكنافة بالمانجا من أشهر وأهم وصفات الكنافة، ويبحث العديد من الناس عن طريقة اعداد الكنافة بالمانجا والتي تبدو لهم أنها من الوصفات المعقدة وهذا غير صحيح، ففي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تحضير الكنافة بالمانجا في المنزل بخطوات بسيطة.

اعداد الكنافة بالمانجا

نقدم لكم مكونات الكنافة بالمانجو

كيلو من الكنافة.

8 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب من السكر.

كيلو مانجو ويفضل أن تكون مجمدة حتى نتمكن من تقطيعها مكعبات.

أربع أكواب من اللبن.

2 بيضة.

كوب من السكر.

6 ملاعق من الدقيق.

نصف كيلو كريمة لبانى.

أربع أكواب من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقتين من عصير الليمون.

مقادير الكريمةمقادير شربات الكنافة

في البداية نقوم بتجهيز الكريمة فنضع اناء على النار ونضيف اليه كل من اللبن والبيض ونخفقهم جيدا بالمضرب، ثم نبدأ باضافة الدقيق ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك، ثم يرفع من النار، ثم نضيف الكريمة اللباني ونخفها مع المزيج.

طريقة عمل الشربات

في اناء على النار نقوم باضافة كل من السكر والماء وننتظر حتى يغلوا، بعد الغليان نضيف عصرة الليمون وننظر عشر دقائق ثم نغلق النار.

نقوم بتجهيز الكنافة ونقوم بفركها بالزبد والسكرجيدا.

نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن.

نقوم بتقسيم الكنافة الى جزئين متساويين، ونقوم بفرد الكنافة في الصينية جيدا.

ندخل الكنافة في الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي للكنافة، فنخرجها من الفرن ونضيف لها الشربات.

نقوم بوضع الكريمة على الكنافة ونضيف الطبقة الثانية من الكنافة عليها ويمكن اضافة قطع المانجو بداخلها.

نضع طبقة كريم اخرى على السطح ونضيف قطع المانجو عليها، وتقدم بألف هنا.

خطوات تجهيز الكنافة