اعملي كفتة الحاتي على الطريقة الأصلية زي المحلات

طريقة عمل كفتة الحاتي، كفتة الحاتي من أشهى أنواع الكفتة التي يتدخل معها الفحم لتصبح كفتة ذات طعم لذيذ، دائماً يفضلون الكثير في إضافة كفتة الحاتي لسفرة الطعام مع وجبة الغداء لأنها تعطي الطعام لذة جميلة، وإليكم طريقة عمل كفتة الحاتي بأدق التفاصيل. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي مكونات عمل كفتة الحاتي: لحم مفرومة فرم متوسط وقليلة الدسم بمقدار كيلو.

حبتان من الخبز الفينو.

بصل بمقدار ست حبات حجم متوسط.

ماء بمقدار كوبان.

ملعقة حجم صغير من كلاً من ( الفلفل الأسمر المطحون، والبهارات الخاصة باللحمة، بهارات الخاصة بالمشويات، شطة، بابريكا)

ملح بمقدار ملعقة حجم كبير.

بقدونس مقطع بمقدار كوب. خطوات عمل كفتة الحاتي على الطريقة الأصلية في البداية نحضر وعاء ونقطع الخبز به ونسكب عليه الماء حتى يتم تغطية الخبز، ويترك بعض الوقت حتى يمتص الخبز كمية الماء كاملاً.

نفرم البصل من خلال المبشرة أو باستخدام الكبة، ثم نضع البصل بعد الفرم في وعاء ونقوم بعصره للتخلص من الماء المتزايدة ونترك البصل جانباً وكذلك الماء.

نحضر اللحمة ونضعها في وعاء ونسكب فوقها جميع أنواع البهارات المحددة والملح ويتم تقليبهم جيداً.

ثم يوضع البقدونس المقطع ويقلب، وبعدها نحاول أن نتخلص من الماء التي بالخبز عن طريق عصره وبعدها يوضع على اللحمة. خطوات عمل كفتة الحاتي على الطريقة الأصلية ثم نضيف البصل ونقلب حتى يتم التأكد من أن جميع المكونات تم اختلاطها، وبعدها يوضع بالثلاجة ساعات حتى الاستخدام.

وبعدها نبدأ بشوي اللحمة نحضر الأسياخ الخاصة بشوي الكفتة وتقسيم الكفتة بها بشكل متساوي ونفردها بشكل طولي، وسمكها يجب أن يكون متوسط.

ثم يتم وضع قطع من الفحم على النار وتركها بعض الوقت.

ثم نقوم بتحضر الصينية من خلال وضع عليها ورق المعروف بالفويل، ووضع بها الفحم الذي سبق وضعه على النار.

ثم يتم وضع الشبكة المختصة بالشوي علي الصينية ويوضع فوقها أسياخ كفتة الحاتي، ثم توضع بالفرن تحت الشواية.

وبعد القليل من الدقائق نبدأ بدهن أسياخ الكفتة بماء البصل باستخدام الفرشاة وتركها القليل من الدقائق ثانياً.

وبعدها يتم قلبها على الجنب الآخر وبعد أن تنضج، يتم التخلص من الأسياخ ورص الكفتة في الطبق المختص بالتقديم ونزينها بالبقدونس.

يتم تقديم الكفتة بجانب سلطة الطحينة وسلطة الخضراوات، ويمكن تقديمها بجانب وجبات المكرونة، أو الأرز بالخلطة، أو يمكن عمل الكفتة فى سندوتشات مع ميكس من السلطات المنوعة وتصبح مثل الوجبات الجاهزة. أيضاً يمكنك الحصول على الكفتة المشوية على الفحم من خلال وضعها فى صينية بداخل الفرن حتى تنضج وفى النهاية نقوم بإشعال قطعة من الفحم ووضعها فى طبق صغير بجانب الكفتة المشوية فى الفرن، مع مراعاة تغطيتها وخلال دقائق سوف تكتسب طعم ورائحة الكفتة المشوية على الفحم. الوسوم

طريقة عمل كفتة الحاتي، كفتة الحاتي من أشهى أنواع الكفتة التي يتدخل معها الفحم لتصبح كفتة ذات طعم لذيذ، دائماً يفضلون الكثير في إضافة كفتة الحاتي لسفرة الطعام مع وجبة الغداء لأنها تعطي الطعام لذة جميلة، وإليكم طريقة عمل كفتة الحاتي بأدق التفاصيل. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي مكونات عمل كفتة الحاتي: لحم مفرومة فرم متوسط وقليلة الدسم بمقدار كيلو.

حبتان من الخبز الفينو.

بصل بمقدار ست حبات حجم متوسط.

ماء بمقدار كوبان.

ملعقة حجم صغير من كلاً من ( الفلفل الأسمر المطحون، والبهارات الخاصة باللحمة، بهارات الخاصة بالمشويات، شطة، بابريكا)

ملح بمقدار ملعقة حجم كبير.

بقدونس مقطع بمقدار كوب. خطوات عمل كفتة الحاتي على الطريقة الأصلية في البداية نحضر وعاء ونقطع الخبز به ونسكب عليه الماء حتى يتم تغطية الخبز، ويترك بعض الوقت حتى يمتص الخبز كمية الماء كاملاً.

نفرم البصل من خلال المبشرة أو باستخدام الكبة، ثم نضع البصل بعد الفرم في وعاء ونقوم بعصره للتخلص من الماء المتزايدة ونترك البصل جانباً وكذلك الماء.

نحضر اللحمة ونضعها في وعاء ونسكب فوقها جميع أنواع البهارات المحددة والملح ويتم تقليبهم جيداً.

ثم يوضع البقدونس المقطع ويقلب، وبعدها نحاول أن نتخلص من الماء التي بالخبز عن طريق عصره وبعدها يوضع على اللحمة. خطوات عمل كفتة الحاتي على الطريقة الأصلية ثم نضيف البصل ونقلب حتى يتم التأكد من أن جميع المكونات تم اختلاطها، وبعدها يوضع بالثلاجة ساعات حتى الاستخدام.

وبعدها نبدأ بشوي اللحمة نحضر الأسياخ الخاصة بشوي الكفتة وتقسيم الكفتة بها بشكل متساوي ونفردها بشكل طولي، وسمكها يجب أن يكون متوسط.

ثم يتم وضع قطع من الفحم على النار وتركها بعض الوقت.

ثم نقوم بتحضر الصينية من خلال وضع عليها ورق المعروف بالفويل، ووضع بها الفحم الذي سبق وضعه على النار.

ثم يتم وضع الشبكة المختصة بالشوي علي الصينية ويوضع فوقها أسياخ كفتة الحاتي، ثم توضع بالفرن تحت الشواية.

وبعد القليل من الدقائق نبدأ بدهن أسياخ الكفتة بماء البصل باستخدام الفرشاة وتركها القليل من الدقائق ثانياً.

وبعدها يتم قلبها على الجنب الآخر وبعد أن تنضج، يتم التخلص من الأسياخ ورص الكفتة في الطبق المختص بالتقديم ونزينها بالبقدونس.

يتم تقديم الكفتة بجانب سلطة الطحينة وسلطة الخضراوات، ويمكن تقديمها بجانب وجبات المكرونة، أو الأرز بالخلطة، أو يمكن عمل الكفتة فى سندوتشات مع ميكس من السلطات المنوعة وتصبح مثل الوجبات الجاهزة. أيضاً يمكنك الحصول على الكفتة المشوية على الفحم من خلال وضعها فى صينية بداخل الفرن حتى تنضج وفى النهاية نقوم بإشعال قطعة من الفحم ووضعها فى طبق صغير بجانب الكفتة المشوية فى الفرن، مع مراعاة تغطيتها وخلال دقائق سوف تكتسب طعم ورائحة الكفتة المشوية على الفحم.

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