طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا فى البيت، يبحث الجميع عن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، وبالفعل يوجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها، ولكن سنقدم لكِ اليوم طريقة بسيطة لعمل الجبنة الموتزاريلا في غضون دقائق، ومن خلال مكونات في منزلك، تعتبر جبنة الموتزاريلا ذات قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على بروتين بمقدار”25.00″جرام، وتحتوي على كالسيوم بمقدار”714″ جرام، ويذكر أنها تدخل في عمل الكثير من الأطعمة وعلى رأسهم البيتزا، والسندوتشات المختلفة، والمكرونة البشاميل وغيرها من الأطعمة المتنوعة. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المكونات: يلزم لتحضير الجبنة الموتزاريلا توافر هذه المكونات، وهذه المكونات كالتالي:

حليب طازج بمقدار 1000 جم.

حليب طازج بمقدار 1000 جم. خل بمقدار ⅓ كوب.

عصير ليمون بمقدار ¼ كوب.

قليل من الملح بمقدار ملعقة صغيرة. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا في البداية يجب عليك ِ وضع الحليب في إناء مناسب.

ثم بعد ذلك قومِ بوضع الحليب على نار متوسطة، واستمر في التقليب.

ثم قومِ بإطفاء النار عندما تصل حرارة اللبن ل 40 درجة مئوية، وهذا شرط ضروري لكي تحصلِ على قوام مناسب لوصفة اليوم .

ثم بعد ذلك قومِ بإضافة القليل من عصير الليمون، وإستمرِ في التقليب، ثم ضعِ رشه من الملح وإستكملِ التقليب.

ستلاحظِ بعد ذلك تكتل اللبن، ثم قومِ بترك اللبن دقائق، حتى تلاحظِ انفصال مكونات الحليب إلى قسمين، القسم الأول سيكون ثقيل والآخر خفيف، ثم بعد ذلك قومِ بنزع الجزء المتماسك من اللبن.

ثم ضعِ الحليب في طبق، حتى يتم التخلص من أي ماء زائد.

ضعِ الجبن في الثلاجة حتى تتجمد، وبعد ذلك تكون الجبنة الموتزاريلا جاهزة. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا احتفظِ بالجبن في الثلاجة لحين الاستخدام سواء كان في عمل البيتزا أو غيرها من الأطعمة المختلفة والمتنوعة والتي لا تخلو من وجود الموتزاريلا فيها. الوسوم

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا فى البيت، يبحث الجميع عن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، وبالفعل يوجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها، ولكن سنقدم لكِ اليوم طريقة بسيطة لعمل الجبنة الموتزاريلا في غضون دقائق، ومن خلال مكونات في منزلك، تعتبر جبنة الموتزاريلا ذات قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على بروتين بمقدار”25.00″جرام، وتحتوي على كالسيوم بمقدار”714″ جرام، ويذكر أنها تدخل في عمل الكثير من الأطعمة وعلى رأسهم البيتزا، والسندوتشات المختلفة، والمكرونة البشاميل وغيرها من الأطعمة المتنوعة. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المكونات: يلزم لتحضير الجبنة الموتزاريلا توافر هذه المكونات، وهذه المكونات كالتالي:

حليب طازج بمقدار 1000 جم.

حليب طازج بمقدار 1000 جم. خل بمقدار ⅓ كوب.

عصير ليمون بمقدار ¼ كوب.

قليل من الملح بمقدار ملعقة صغيرة. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا في البداية يجب عليك ِ وضع الحليب في إناء مناسب.

ثم بعد ذلك قومِ بوضع الحليب على نار متوسطة، واستمر في التقليب.

ثم قومِ بإطفاء النار عندما تصل حرارة اللبن ل 40 درجة مئوية، وهذا شرط ضروري لكي تحصلِ على قوام مناسب لوصفة اليوم .

ثم بعد ذلك قومِ بإضافة القليل من عصير الليمون، وإستمرِ في التقليب، ثم ضعِ رشه من الملح وإستكملِ التقليب.

ستلاحظِ بعد ذلك تكتل اللبن، ثم قومِ بترك اللبن دقائق، حتى تلاحظِ انفصال مكونات الحليب إلى قسمين، القسم الأول سيكون ثقيل والآخر خفيف، ثم بعد ذلك قومِ بنزع الجزء المتماسك من اللبن.

ثم ضعِ الحليب في طبق، حتى يتم التخلص من أي ماء زائد.

ضعِ الجبن في الثلاجة حتى تتجمد، وبعد ذلك تكون الجبنة الموتزاريلا جاهزة. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا احتفظِ بالجبن في الثلاجة لحين الاستخدام سواء كان في عمل البيتزا أو غيرها من الأطعمة المختلفة والمتنوعة والتي لا تخلو من وجود الموتزاريلا فيها.

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