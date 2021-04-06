تحليه سريعه بارده ب3 مكونات فقط حضريها في خمس دقائق والمذاق روعة، مع حلول فصل الصيف تصبح شهيتنا دومًا للحلويات الباردة والسهلة البسيطة ويمكنك تحضري ألذ تحليه بارده في دقائق فقط وسوف يسعد أطفالك ذلك الطبق الشهي، هناك العديد من وصفات تحلية باردة يمكن تحضيرها في أقل من ربع ساعة وهنا سوف نقدم لكي سيدتي العديد من الوصفات السهلة والحلوة التي يمكن تحضيرها في أقل وقت وبأقل مجهود وأقل تكاليف فقط تابعينا في السطور القادمة.

تحليه سريعه بارده ب3 مكونات فقط

قد يستغرب الكثير من المكونات البسيطة كيف يمكن لثلاث مكونات فقط أن تجتمع معًا لعمل تحلية باردة وسريعة وغير مكلفة وهذا هو المطلوب عمل حلويات بسيطة واقتصادية وسهلة وسوف نتناول معًا في هذا المقال عدد من الوصفات السهلة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت وفي ذات الوقت روعة من حيث المذاق.

تحلية سريعة بثلاث مكونات فقط

سوف نحتاج في تلك الوصفة 3 مكونات فقط لاغير من أجل إعداد تحلية سهلة وسريعة وغير مكلفة وتلك المكونات هي كالآتي:

كوب واحد من الحليب البارد جدًا أو المثلج.

2 ظرف من كريم شانتيه دريم ويب أو أي نوع متوفر.

قطعتين من الشوكولاته المتوفرة لديكي أيضًا.

نقوم أولاً بعمل الكريم شانتيه حيث نضرب الحليب مع الكريم شانتيه بواسطة المضرب الكهربائي أو الهاند بلندر أو الخلاط إذا لم يتوفر لديك ماسبق. نقوم بإذابة الشوكولاته على حمام مائي حيث نضع طنجرة بها ماء وفوقها طبق أو وعاء به الشوكولاته ونتركها كي تذوب تمامًا. بعد أن تذوب الشوكولاته نتركها في درجة حرارة الغرفة دقيقتين ثم نضيفها إلى الكريم شانتيه. نقلب جيدَا حتى تمتزج المكونات معًا. نحضر كاسات التقديم ونقوم بوضع التحلية الباردة فيها. نضع الكاسات في الثلاجة ونقدمها وهي باردة وصحتين وعافية.

تحلية سهلة واقتصاديةتحليه سريعه باردة بدون فرن

تحليه سريعه بارده بدون فرن يمكن تحضيرها في 5 دقائق فقط بالإضافة إلى أن تلك التحلية مفيدة جدًا للأطفال ومغذية وسوف نحتاج في تلك التحلية الباردة الآتي:

لتر واحد من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

ربع كوب من السكر ويمكن زيادة السكر حسب الرغبة.

ظرف واحد من الفانيليا البودرة أو 2 نقطة من الفانيلا السائلة.

نحضر وعاء نظيف ونقوم بإضافة المكونات جميعًا معًا ونقلب المكونات على البارد. نرفع التحلية السريعة والاقتصادية على النار وتكون النار متوسطة مع التقليب باستمرار. عندما يبدأ القوام يصبح كثيف نغلق النار. نقوم بوضع التحلية في الأكواب ونتركها تهدأ. نزين الوجه بالمكسرات أو الشوكولاته المجروشة. ندخل التحلية الباردة إلى الثلاجة ونتركها ساعتين ثم نقدمها باردة وبألف هنا.

تحلية سريعة في خمس دقائق