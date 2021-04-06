طريقة مختلفة لعمل كفتة الأرز المشطشطة والطعم والريحة روعة

تعتبر كفتة الأرز من أكثر المأكولات المفضلة فتبحث كل ربة منزل على تحضير وصفات جديدة لأفراد أسرتها وتعتبر كفتة الأرز من الوجبات الجديدة التي يمكن إضافتها في الطعام ونظراً لرغبة الكثيرين في عدم معرفة طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز. طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز المقادير: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من الأرز.

خمسة فصوص ثوم.

حزمتان خضار.

ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

رشة من الملح.

بصلتان حجمهم متوسط. خطوات التحضير خطوات التحضير تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز: القيام بغسل الأرز بشكل جيد ويتم وضعه في مصفاة واسعة لحين أن يتم تصفية المياه بشكل نهائي. يتم إحضار كلاً من البصل والثوم ويتم غسلهم جيداً، القيام بخلط كافة التوابل والملح جيداً مع بعضهم البعض. يتم غسل الخضار بشكل جيد ويتم تقطيع السيقان، يتم إزالة الدهون من اللحم. يتم فرم المكونات سواء بإرسالها إلى الجزار أو في المنزل وذلك يبدأ في حين شراء اللحم فيتم طلبها من الجزار بأن تكون ناعمة وبعد ذلك يتم تجفيف الأرز وفرمه في الكبة. يتم فرم الخضار جيداً مع الثوم والبصل والتوابل، يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض في الكبة على مرتين بحيث يكون نتيجة الخلط جيدة في النهاية، يتم بدء تشكيل الكفتة وبعد ذلك يتم تحميرها في زيت. طريقة تحضير صلصة كفتة الأرز يتم وضع إناء على النار ويتم تشويح فيه ثلاثة فصوص من الثوم وبعد ذلك يتم إضافة البصلة المفرومة ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة الصلصة وتقليبها جيداً وبعد ذلك يتم إضافة المرق وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الملح والفلفل وربع ملعقة من البهارات مع نصف ملعقة من السكر. عندما تغلي وتسبك يتم إضافة الكفتة وبعد ذلك يتم تغطيتها لحين أن تنضج وتكون لينة، بعد أن تنضج يتم تغطية الكفتة لحين أن تنضج. طريقة تحضير صلصة كفتة الأرز الوسوم

تعتبر كفتة الأرز من أكثر المأكولات المفضلة فتبحث كل ربة منزل على تحضير وصفات جديدة لأفراد أسرتها وتعتبر كفتة الأرز من الوجبات الجديدة التي يمكن إضافتها في الطعام ونظراً لرغبة الكثيرين في عدم معرفة طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز. طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز المقادير: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من الأرز.

خمسة فصوص ثوم.

حزمتان خضار.

ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

رشة من الملح.

بصلتان حجمهم متوسط. خطوات التحضير خطوات التحضير تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز: القيام بغسل الأرز بشكل جيد ويتم وضعه في مصفاة واسعة لحين أن يتم تصفية المياه بشكل نهائي. يتم إحضار كلاً من البصل والثوم ويتم غسلهم جيداً، القيام بخلط كافة التوابل والملح جيداً مع بعضهم البعض. يتم غسل الخضار بشكل جيد ويتم تقطيع السيقان، يتم إزالة الدهون من اللحم. يتم فرم المكونات سواء بإرسالها إلى الجزار أو في المنزل وذلك يبدأ في حين شراء اللحم فيتم طلبها من الجزار بأن تكون ناعمة وبعد ذلك يتم تجفيف الأرز وفرمه في الكبة. يتم فرم الخضار جيداً مع الثوم والبصل والتوابل، يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض في الكبة على مرتين بحيث يكون نتيجة الخلط جيدة في النهاية، يتم بدء تشكيل الكفتة وبعد ذلك يتم تحميرها في زيت. طريقة تحضير صلصة كفتة الأرز يتم وضع إناء على النار ويتم تشويح فيه ثلاثة فصوص من الثوم وبعد ذلك يتم إضافة البصلة المفرومة ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة الصلصة وتقليبها جيداً وبعد ذلك يتم إضافة المرق وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الملح والفلفل وربع ملعقة من البهارات مع نصف ملعقة من السكر. عندما تغلي وتسبك يتم إضافة الكفتة وبعد ذلك يتم تغطيتها لحين أن تنضج وتكون لينة، بعد أن تنضج يتم تغطية الكفتة لحين أن تنضج. طريقة تحضير صلصة كفتة الأرز

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