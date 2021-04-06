نستعرض معكم أسرار عمل جاتوه الشكولاته في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، حيث أن الجاتوه من الحلوى المحببة لدي الكثيرين من محبيه، وعادة ما نستخدمها بكثرة في الحفلات، وأعياد الميلاد وترغب العديد من السيدات من إعدادها في المنزل بطريقة سهلة، وفي هذا المقال سنتناول طريق تحضير جاتوه الشكولاته في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة. مقادير جاتوه الشكولاته كيلو من دقيق الاسبونج شكولاته.

12 بيضة.

كوب ماء دافئ.

ملعقة فانيليا.

2 معلقه كبيره من محسن الجل. خطوات تحضير جاتوه الشكولاته نضع البيض والفانيليا في وعاء عميق ونضرب بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يزيد حجمه ونستمر في الخفق لمدة 7 دقائق.

نضيف المياه على البيض ونخفق جيدا، ثم نضيف محسن الجل ونستمر في الخفق.

نقوم بإضافة دقيق الاسبونج بالتدريج ونستمر في الخفق حتى نضع كل مقدار الدقيق، نظل نخفق حتى يتضاعف الخليط حوالي 7 دقائق.

نجهز صينية مربعة أو مستطيلة ونضع بها زيت ونقوم بتبطينها بدقيق ثم نضع المزيج بها، وتدخل الفرن لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع، وتكون درجة حرارته 180.

بعد مرور الوقت نقوم باختبار الكيكة بسكينة وعندما نتأكد من سوا الكيك نغلق النار وننتظر عشر دقائق ثم نخرجها من الفرن.

ويجب الانتباه من عدم فتح الفرن قبل أن تنضج الكيك تماما حتى لا تهبط.

بعد أن تبرد الكيكة نبدأ بتقطيعها إلى جزئيين أو ثلاثة أجزاء حسب حجم الكيك، وبعد ذلك نقوم بحشو الكيك بكريم شانتيه على الطبقة الأولى ونضع الطبقة الثانية فوقه ونضيف كريمة أيضا حتى ننتهي ، بعد ذلك نقوم بوضع كريم شانتيه على الطبقة العلوية من الكيك، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد أن نخرجها من الثلاجة نقوم بتقطيعها على شكل قطعة الكيك الجاهز ونضع على كل قطعة كريز مجفف، وتقدم بألف هنا. الوسوم

نستعرض معكم أسرار عمل جاتوه الشكولاته في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، حيث أن الجاتوه من الحلوى المحببة لدي الكثيرين من محبيه، وعادة ما نستخدمها بكثرة في الحفلات، وأعياد الميلاد وترغب العديد من السيدات من إعدادها في المنزل بطريقة سهلة، وفي هذا المقال سنتناول طريق تحضير جاتوه الشكولاته في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة. مقادير جاتوه الشكولاته كيلو من دقيق الاسبونج شكولاته.

12 بيضة.

كوب ماء دافئ.

ملعقة فانيليا.

2 معلقه كبيره من محسن الجل. خطوات تحضير جاتوه الشكولاته نضع البيض والفانيليا في وعاء عميق ونضرب بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يزيد حجمه ونستمر في الخفق لمدة 7 دقائق.

نضيف المياه على البيض ونخفق جيدا، ثم نضيف محسن الجل ونستمر في الخفق.

نقوم بإضافة دقيق الاسبونج بالتدريج ونستمر في الخفق حتى نضع كل مقدار الدقيق، نظل نخفق حتى يتضاعف الخليط حوالي 7 دقائق.

نجهز صينية مربعة أو مستطيلة ونضع بها زيت ونقوم بتبطينها بدقيق ثم نضع المزيج بها، وتدخل الفرن لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع، وتكون درجة حرارته 180.

بعد مرور الوقت نقوم باختبار الكيكة بسكينة وعندما نتأكد من سوا الكيك نغلق النار وننتظر عشر دقائق ثم نخرجها من الفرن.

ويجب الانتباه من عدم فتح الفرن قبل أن تنضج الكيك تماما حتى لا تهبط.

بعد أن تبرد الكيكة نبدأ بتقطيعها إلى جزئيين أو ثلاثة أجزاء حسب حجم الكيك، وبعد ذلك نقوم بحشو الكيك بكريم شانتيه على الطبقة الأولى ونضع الطبقة الثانية فوقه ونضيف كريمة أيضا حتى ننتهي ، بعد ذلك نقوم بوضع كريم شانتيه على الطبقة العلوية من الكيك، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد أن نخرجها من الثلاجة نقوم بتقطيعها على شكل قطعة الكيك الجاهز ونضع على كل قطعة كريز مجفف، وتقدم بألف هنا.

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