متى يكون صوم الحامل آمن في رمضان؟ وما هي الأطعمة التي يجب تجنب تناولها على الإفطار؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يعود السؤال المعتاد سماعه في كل منزل به سيدة حامل للتكرار من جديد، خاصة و أن السيدة الحامل تقع دائما في الحيرة بسبب التساؤلات التي تدور في رأسها خلال تلك الفترة لحرصها الكبير على صحتها و صحة جنينها، وخاصة حينما يكون هناك أمور ليست على دراية كافية به، فعلى سبيل المثال تتساءل الكثير من السيدات حول الصوم في شهر رمضان و هل هو آمن على صحة الجنين؟ ولهذا فقد وضع الأطباء بعض الشروط حتى يمكن للحامل أن تصوم شهر رمضان المبارك وهي آمنة و صحة جنينها في آمان دون أن يكون هناك أي خطورة من ذلك، بل إنهم قد وضعوا لها بعض الأنواع من الأطعمة و التي يجب أن تتناولها على مائدة الإفطار و أطعمة أخرى يجب عليها أن تبتعد عنها تماما، والتي نتناولها معا من خلال المقال التالي.

متى يكون صوم الحامل آمن في شهر رمضان المبارك؟

وقد أجاب الأطباء عن هذا السؤال ، حيث أشاروا إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن للحامل الصيام فيها عندما تكون صحتها الجسدية بحالة جيدة، وأن لا تعاني الحامل من أي أمراض أو أنها تكون على سبيل المثال تعاني من مضاعفات حمل، مثل: سكري الحمل، حيث أن الحامل إذا كانت تعاني أي من تلك الحالات المرضية ، يكون من الأفضل في هذه الحالات للحامل أن تتجنب صيام شهر رمضان نهائيا حتى يمكنها أن تحافظ على صحتها وصحة جنينها.

ولكن على الرغم من سماح الأطباء للحامل التي لا تعاني من أمراض بالصوم في شهر رمضان، إلا أنهم قد اشترطوا أيضا عليها بعض من النصائح الطبية التي يجب إتباعها بالكامل خلال فترة الصيام، ومنها على سبيل المثال: تجنب تناول بعض الأنواع من الأطعمة، والتي قد تسبّب بعض الأضرار سواء لها وللجنين، مثل: الافراط في تناول السمن والسكر، حيث أن كلا منهما قد تؤدّي إلى حدوث حالة تسمّم الحمل، ويجب على الحامل أن تتناول طعام يشمل كلا من البروتينات والفيتامينات، وأي من العناصر الغذائية الهامة والتي تساعد على نمو الجنين، ومنها على سبيل المثال : السمك المشوي و طبق من السلطة الخضراء و التي تعد وجبة متكاملة ومفيدة جدا لصحة الأم و الجنين معا .

وقد أكد الأطباء على أن الحامل يجب عليها القيام بمراجعة طبيبها الخاص قبل شهر رمضان المبارك، حتى تقوم بإجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من كونها في حالة صحية مناسبة للصوم، بالاضافة للحصول على جميع التعليمات التي تساعدها على كيفية قضاء شهرها في أمان .

ما هي أنواع الطعام التي يجب على الحامل تناولها في إفطارشهر رمضان؟

يطالب الأطباء و حبراء التغذية دائما كل حامل بأن تتناول نظام عذائي صحي ومتوازن، و بالطبع يجب أن تلتزم الحامل بتلك النصائح بشكل أكبر خلال شهر رمضان، حيث يجب أن يحتوي طعام الإفطار و السحور على أطعمة صحية غنية بكلا من : الفيتامينات والمعادن مثل : الحديد والكالسيوم، والغنية بالبروتين مثل: اللحوم ولكن بشرط عدم الافراط فيها، والفاصوليا والبيض، أما عن السوائل فيجب على الحامل أن تقوم بشرب الكثير من السوائل خلال فترة بعد تناول الافطار و حتى في وجبة السحور، بهدف تقليل خطر إصابتها بالجفاف.

ما هي أنواع الطعام التي يجب على الحامل تجنب تناولها في إفطارشهر رمضان؟

و إليكم قائمة بأهم أنواع الأطعمة التي يجب على الحامل أن تتجنب تناولها نهائيا خلال شهر رمضان المبارك ، ومنها :

الكافيين : حيث أنه يتسبب في حدوث الجفاف.

الأطعمة الحمضية : حيث أنها تسبب في شعور الحامل بالحموضة.

السكريات : حتى لا ينتج عنها تسمم الحمل .

وفي النهاية فقد شدد الأطباء على المرأة الحامل أن تنال قسطا كبيرا من الراحة خلال صيام نهار رمضان، وخاصةً في أثناء فترة النهار، و ضروة الالتزام التام بتناول المكملات الغذائية الخاصة بها، مثل : حمض الفوليك “خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل” وفيتامين D.

كما يجب على الحامل أن تنتبه الى تطور حالتها الصحية خلال شهر رمضان و متابعة الطبيب الخاص بها بكافة التطورات، حتى يصف لها ما يمكنها القيام به و ما يجب أن تبتعد عنه، خاصة و أن هناك من تتأثر صحتها مع صيامها خلال الشهر المبارك.