أفضل كريم وخلطة طبيعية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد على الفور

أفضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد هو أكثر ما يبحث عنها الكثير من الفتيات وخاصة صغار السن، حيث تعانى أغلب الفتيات من ظهور بعض الخطوط التعبيرية والتجاعيد المبكرة فى سن العشرينات والثلاثينات وهذا الأمر يكون مزعج لهم، وعادة ما تظهر هذه التجاعيد بسبب جفاف البشرة والتوتر الدائم، والتعرض لأشعة الشمس بصفة دائمة، وبالتالي تبدأ التجاعيد والخطوط التعبيرية فى الظهور، ولكن لا داعي للقلق بعد الآن؛ فمن خلال هذا المقال سنقدم إليك وصفة رهيبة سوف تتمكني من خلالها على الحصول على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد، وبمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت.

أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

الوصفة الأولى:

أحضري ملعقة واحدة من الأرز، وكوب من الماء، وأحضري وعاء وضعي به هذه المكونات واتركهم على نار هادئة حتى يغلي الخليط سوياً ويصبح ناضج وبه القليل من الماء، اتركيه ليبرد قليلاً، ثم ضعيه فى الخلاط الكهربائي وابدئي بخفقه حتى يصبح قوامه كريمي وناعم ولا يوجد به حبيبات صغيرة أو تكتلات، صبي الخليط فى عبوة محكمة الغلق، وأضيفي إليها كبسولة من زيت فيتامين E، وقلبيهم سوياً، احتفظي بالكريم فى الثلاجة لحين الاستخدام، أما عن خطوات استخدامه فيكون فى الصباح والماء وعلى بشرة نظيفة تماماً ويترك على البشرة حتى يجف تماماً، وسوف تلاحظين الفرق على الفور تبييض وشد تجاعيد خلال وقت قصير جداً.

خلطة شد البشرة والتخلص من التجاعيد

تعد هذه الخلطة من الخلطات الطبيعة ذو الفاعلية المذهلة فى شد البشرة والوجه واليدين والرقبة خلال الاستخدام الأول ومع الاستمرار عليها سوف تودعين التجاعيد إلى الأبد، أحضري ملعقة صغيرة من النشا، وبياض بيضة واحدة، وملعقة كبيرة من ماء الورد، قلبي المكونات سوياً حتى تتجانس الخلطة وتصبح جاهزة للاستخدام، على بشرة نظيفة وخالية من أي مستحضرات تجميل أو غيره طبقي الخلطة على اليدين والرقبة والوجه وركزي على المنطقة المصابة بالتجاعيد، اتركي الخلطة لمدة نصف ساعة على الأقل للحصول على نتائج مرضية، ويراعى عدم عمل أي حركات تعبيرية أثناء وضع الخلطة على الوجه، مع التكرار اليومي ستلاحظي الفرق بنفسك.