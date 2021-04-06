كنز حقيقي دهنة منه يوميا قبل النوم تطيل الشعر بجنون وتعالج الصلع والفراغات ولن يتوقف عن النمو

كنز حقيقي دهنة منه يوميا قبل النوم تطيل الشعر بجنون بجنون حيث أن يبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أهم الوصفات الطبيعية التي تمكنهم من زيادة طول وكثافة الشعر بوقت كثير، نظراً لأن العديد من الفتيات تعاني من الصلع المبكر ووجود الكثير من الفراغات في فروة الرأس بسبب تساقط الشعر بغزارة، كما أن العديد منا يفضل تطبيق المكونات الطبيعية ونتبعد قدر الإمكان عن استخدام المنتجات الكيميائية فعلى الرغم من كفاءتها ولكنها بالنهاية مصنعة من مواد كيميائية تلحق الضرر بشعرك، ونحن اليوم جئنا لكي بمكون سحري دهنة واحدة منه قبل النوم تطيل الشعر بجنون جربيه واكتشفي النتائج بنفسك.

كنز حقيقي دهنة منه يوميا قبل النوم تطيل الشعر بجنون

نحن هنا اليوم لنعرض عليكي بعض المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها القوية في زيادة طول وكثافة الشعر منها:

من أهم المكونات الطبيعية المليئة بالأحماض الدهنية الفعالة التي تحمي الشعر من التقصف

وتمنع التساقط في وقت قليل وتعمل ايضا علي ترطيب وتحفيز نمو الشعر .

. من خلال تسخين كمية قليلة من زيت الخروع، وكوني حريصة أن يكون دافئ فقط ليس ساخن.

ونقوم بتدليك الشعر بأطراف الأصابع بالزيت مع عمل مساج خفيف لفروة الرأس ويترك على الشعر طوال الليل وفي الصباح يغسل الشعر بشكل جيد بالماء والشامبو.

قومي بمزج ملعقة من البن الداكن مع ملعقة من زيت الزيتون ومن الممكن أن تكثفي الكمية على حسب طوال وكثافة الشعر.

يتم فرك فروة الرأس بشكل جيد بالخليط برفق ويغطى بقبعة الاستحمام ويترك طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

بالصباح نقوم بغسل الشعر بشكل جيد مع الحرص على القيام بذلك على الأقل مرة من كل أسبوع.