فوائد الكركم الصحية وأهم العناصر الغذائية الموجودة في الكركم

فوائد الكركم الصحية عديدة لا تعد ولا تحصى ومن أهم فوائد الكركم الصحية للكبد هو حماية الكبد من التليف بالإضافة إلى أن الكركم يساعد على حماية الجسم من السموم المختلفة ويعمل على طردها من الجسم والتخلص منها كما إن الكركم صيدلية متكاملة وممتازة في محاربة الكثير من الأمراض ومن فوائد الكركم الصحية للكبد أيضًا حماية الكبد من التعرض للأمراض السرطانية المختلفة والمحافظة عليه وتنشيطه.

مضاد قوي وفعال لعلاج الكثير من الأمراض وخاصة الأمراض الفطرية والجراثيم والميكروبات.

يساعد في العلاج والشفاء من مرض الصدفية.

علاج قوي لأمراض الالتهابات الجلدية بجميع أنواعها.

علاج فعال لتطهير الجروح والحروق.

مسكن قوي للآلام.

يساهم في إعادة تشكيل الجلد التالف الذي تعرض للحروق.

يقاوم الكركم السعال بشكل ممتاز.

يساهم في الشفاء سريعًا من الانفلونزا.

يعالج الامراض الصدرية والتنفسية.

يعالج ضيق التنفس.

علاج ممتاز لمرضى الربو والحساسية الصدرية.

يحافظ على مناعة الجسم ويعمل على تنشيطها وتقويتها لمهاجمة الأمراض.

يحارب الكركم مرض السرطان ويعمل على إيقاف نشاط الخلايا السرطانية والجذور الحارة.

يحسن الذاكرة ويعمل على تقويتها ومحاربة النسيان.

يساعد في العلاج والشفاء من مرض الزهايمر حيث يحسن عمل خلايا الدماغ.

يساعد في تدفق الاكسجين بالكمية المناسبة إلى المخ.

يسيطر الكركم على مرض السكري وينظم السكر في الدم.

يحافظ على القلب والأوعية الدموية ويعمل على تدفق الدم في الجسم بشكل سليم.

يخفض الكركم نسبة الكولسترول الغير سليم في الجسم ويرفع من مستويات الكولسترول النافع.

تصفية البشرة من الشوائب.

تفتيح لون البشرة.

تدفق الدم في الوجه وخاصة الخدين.

معالجة الالتهابات البشرة.

يساعد في علاج البشرة من البثور وحب الشباب.

تقوية الشعر وتغذيته.

الحفاظ عليه من التساقط.

نمو الشعر بشكل سليم.

تكثيف الشعر ومحاربة الصلع.

يحتوي الكركم على الصوديوم.

يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

يحتوى على نسبة مناسبة من البوتاسيوم.

الكركم به كمية كبيرة من البروتين.

الكركم يحتوي على الياف غذائية ممتازة لانقاص الوزن.

يحتوي على فيتامين سي.

يحتوي الكركم على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم.

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إن الإفراط في تناول الكركم قد يعرض حياتنا للخطر ويصيب الجسم بالعديد من الأمراض ومن مخاطر الإفراط في تناول الكركم هو إصابة الكلى بالحصوات حيث يحتوي الكركم على كمية كبيرة من الأكسالات وتلك المواد تعمل على زيادة فرصة إصابة الكلى بالحصوات، كما أنه يقلل ويبطئ عملية امتصاص الحديد في الجسم لذلك يجب تجنبه للمرضى الذين يعانون من نقص الحديد، يصيب الكركم الجهاز الهضمي بالعديد من التشنجات والآلام الشديدة كما يحدث في بعض الحالات قئ وغثيان بسبب اضطراب الجهاز الهضمي.

فوائد الكركم للتخسيس وإنقاص الوزن

إن الكركم يعمل على حرق الدهون بكفاءة عالية والتخلص من السمنة بشكل صحي وسريع كما أنه يحافظ على ضغط الدم ويمنع تكون الكولسترول الضار في الجسم، كما أن الكركم ممتاز في علاج الالتهابات بفضل احتوائه على الكركمين ومن أجل التخسيس السريع نتناول كوبين إلى 3 أكواب من الكركم يوميًا حيث نقوم بغلي كوب من الماء وإضافة نصف ملعقة من الكركم إليه ونغطي عليه لمدة 5 دقائق ثم نصفيه ونتناوله.