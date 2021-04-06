بياض القطن كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض منطقة البكينى والابطين والجسم فورا

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كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض حيث أن كريم بانثينول من أهم كريمات الترطيب وملطفات الجلد والبشرة ونلجأ لاستخدامه في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية وينصح بها أطباء الجلد لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية والكثير من الأمراض الأخرى، ولكن في هذه الفترة كثر استخدامه في مجال الخلطات التجميلية للتخلص من مشاكل البشرة والشعر، لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة وتفتيح العانة، وبالأخص عند مزج الكريم مع القهوة التي تحمل الكثير من الفوائد الهامة للبشرة ويجعلها مرنة ونظيفة بعمق، كما أن القهوة من المكونات الرئيسية التي يتم استخدامها في العديد من وصفات العناية بالبشرة، ونحن اليوم جئنا لكم كريم بانثينول والقهوة الفعال في مشاكل البشرة.بياض القطن كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض
بإمكانك الآن صنع خلطات منزلية من كريم البانثينول والقهوة للحصول على أفضل النتائج لتفتيح البشرة والقضاء على المناطق الداكنة بالجسم من خلال الآتي:خلطة كريم البانثينول والقهوة:
- قومي بمزج ملعقة واحدة من القهوة الداكنة ويضاف لها ملعقتين من الزبادي على أن تكون كاملة الدسم.
- يضاف للخليط ملعقة من العسل وملعقة من مسحوق الكاكاو وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- يتم فرد الخليط على البشرة وبأي مكان بالجسم.
- يترك الخليط على البشرة حتى يجف لمدة نصف ساعة أو كما ترغبين ومن ثم يتم شطفه بشكل جيد.
- لتحضير وصفة كريم البانثيول للتبييض قومي بتجهيز ملعقتين من مسحوق النشا مع ملعقة واحدة من مسحوق القومة الداكنة وملعقتين من كريم بانثينول، وملعقتين من زيت الزيتون وليمونة واحدة.
- قومي بخلط القهوة مع النشا ويضاف لهم الزيت وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من ثم قوم بإضافة الكريم والليمون تقلب المكونات سوياً حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم فرد الخليط على بشرة نظيفة وجافة ويترك حتى يجف تماماً.
- من ثم يشطف بالماء الدافئ ثم البارد بالتناوب للحصول على أفضل النتائج.
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كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض حيث أن كريم بانثينول من أهم كريمات الترطيب وملطفات الجلد والبشرة ونلجأ لاستخدامه في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية وينصح بها أطباء الجلد لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية والكثير من الأمراض الأخرى، ولكن في هذه الفترة كثر استخدامه في مجال الخلطات التجميلية للتخلص من مشاكل البشرة والشعر، لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة وتفتيح العانة، وبالأخص عند مزج الكريم مع القهوة التي تحمل الكثير من الفوائد الهامة للبشرة ويجعلها مرنة ونظيفة بعمق، كما أن القهوة من المكونات الرئيسية التي يتم استخدامها في العديد من وصفات العناية بالبشرة، ونحن اليوم جئنا لكم كريم بانثينول والقهوة الفعال في مشاكل البشرة.بياض القطن كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض
بإمكانك الآن صنع خلطات منزلية من كريم البانثينول والقهوة للحصول على أفضل النتائج لتفتيح البشرة والقضاء على المناطق الداكنة بالجسم من خلال الآتي:خلطة كريم البانثينول والقهوة:
- قومي بمزج ملعقة واحدة من القهوة الداكنة ويضاف لها ملعقتين من الزبادي على أن تكون كاملة الدسم.
- يضاف للخليط ملعقة من العسل وملعقة من مسحوق الكاكاو وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- يتم فرد الخليط على البشرة وبأي مكان بالجسم.
- يترك الخليط على البشرة حتى يجف لمدة نصف ساعة أو كما ترغبين ومن ثم يتم شطفه بشكل جيد.
- لتحضير وصفة كريم البانثيول للتبييض قومي بتجهيز ملعقتين من مسحوق النشا مع ملعقة واحدة من مسحوق القومة الداكنة وملعقتين من كريم بانثينول، وملعقتين من زيت الزيتون وليمونة واحدة.
- قومي بخلط القهوة مع النشا ويضاف لهم الزيت وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- من ثم قوم بإضافة الكريم والليمون تقلب المكونات سوياً حتى نحصل على قوام كريمي.
- يتم فرد الخليط على بشرة نظيفة وجافة ويترك حتى يجف تماماً.
- من ثم يشطف بالماء الدافئ ثم البارد بالتناوب للحصول على أفضل النتائج.
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