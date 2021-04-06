بياض القطن كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض منطقة البكينى والابطين والجسم فورا

كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض حيث أن كريم بانثينول من أهم كريمات الترطيب وملطفات الجلد والبشرة ونلجأ لاستخدامه في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية وينصح بها أطباء الجلد لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية والكثير من الأمراض الأخرى، ولكن في هذه الفترة كثر استخدامه في مجال الخلطات التجميلية للتخلص من مشاكل البشرة والشعر، لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة وتفتيح العانة، وبالأخص عند مزج الكريم مع القهوة التي تحمل الكثير من الفوائد الهامة للبشرة ويجعلها مرنة ونظيفة بعمق، كما أن القهوة من المكونات الرئيسية التي يتم استخدامها في العديد من وصفات العناية بالبشرة، ونحن اليوم جئنا لكم كريم بانثينول والقهوة الفعال في مشاكل البشرة.

بياض القطن كريم البانثينول والقهوة أسرع خلطة تبييض

بإمكانك الآن صنع خلطات منزلية من كريم البانثينول والقهوة للحصول على أفضل النتائج لتفتيح البشرة والقضاء على المناطق الداكنة بالجسم من خلال الآتي:

قومي بمزج ملعقة واحدة من القهوة الداكنة ويضاف لها ملعقتين من الزبادي على أن تكون كاملة الدسم.

يضاف للخليط ملعقة من العسل وملعقة من مسحوق الكاكاو وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.

يتم فرد الخليط على البشرة وبأي مكان بالجسم.

يترك الخليط على البشرة حتى يجف لمدة نصف ساعة أو كما ترغبين ومن ثم يتم شطفه بشكل جيد.

كريم بانثينول مع النشا والقهوة للتفتيح السريع