نقدم لكم دائما الجديد في عالم الوجبات الشهية المفيدة للصحة ذات القيمة الغذائية العالية والمقادير السهلة البسيطة والمتوفرة في معظم البيوت الشرقية، واليوم نتحدث عن طبق شهي يلفت أنظار الكثيرين من الصغار والكبار ومتناسب مع الأنظمة الغذائية المعتدلة وننصح بتجنب بعض الأطعمة لفقدان الوزن الصحي وطبقنا اليوم فاتح للشهية برائحته المميزة ولونه الذهبي البراق وطعم اللذيذ وحتي اسمه الجذاب أصابع الدجاج بالجبن المقرمش ، ولنتعرف معاً علي طريقة تحضير أصابع الدجاج بالجبن ، عليك في البداية بتحضير نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المقطع لشرائح علي شكل أصابع مع مقدار ملعقة صغيرة من الباربيكا و بودرة الثوم والملح والفلفل الأسود والبيض والحليب والبقسماط وجبن الشيدر وهي مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في معظم البيوت العربية وفي المحال التجارية ويمكن التحصل عليها بسهولة وثمن بسيط.

طريقة تحضير أصابع الدجاج بالجبن

في البداية طريقة تحضير أصابع الدجاج بالجبن علكيي بتحضير إناء كبير وغسله جيداً بالماء الدافئ وتنشيفه جيداً ، ثم نقوم بخلط مكونات ملعقة صغيرة من الباربيكا مع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة مع مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة من الفلفل الأسود، ونحضر إناء آخر يتم خلط عدد اثنين بيضة ومقدار ربع كوب من الحليب معاً، وفي إناء ثالث نقوم بوضع مقدار كوب كبير من الجبن الشيدر المبشور، ونضع مقلاه تسخين علي النار وبها كم وافر من الزيت مقدار 2 سم من قاع المقلاة علي نار متوسطة ، ثم نقوم بتتبيل شرائح الدجاج بخليط الملح والبربيكا من الوعاء الأول ثم تغمس بالترتيب في وعاء الدقيق ثم وعاء البيض ثم تلف في الجبن الشيدر ومنه إلي البيض مرة أخري ثم تغطي بخليط من البقسماط المطحون وتوضع في مقلاة الزيت علي النار وتقلب سريعاً حتي يصبح لونها ذهبي فاتح ويتم إخراجها علي مناديل مطبخ ماصة للزيت في طبق تقديم مناسب، ومن المناسب تقديمه بجانب مقبلات مثل الخيار المخلل كطبق فاتح للشهية ، مع ضرورة الحفاظ علي القيمة الغذائية للطعام بتناوله ساخناً ومصفي من الزيت لتجنب زيادة السعرات الحرارية وينصح باستخدام نوع زيت من زيوت الذرة في القلي وتغييره باستمرار لا يستخدم أكثر من مره

قائمة المقادير

كما قدمنا لكم من قبل طريقة عمل شوربة السي فود السريعة ومقاديرها نقدم لكم اليوم طريقة تحضير أصابع الدجاج بالجبن ومقاديرها كلآتي :

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع لشرائح ويتم تقسيم الشرائح لأصابع.

ثلث كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من الباربيكا.

مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

عدد إثنين بيضة.

مقدار نصف كوب من الحليب.

مقدار كوب كبير من البقسماط المطحون.

مقدار كوب كبير من الجبن الشيدر المبشور.

وننصح دائما باستخدام أنواع زيوت للقلي من مستخلص الذرة وتكون ذات تاريخ صلاحية حديث كما هو الحال في طريقة تحضير البطاطس المقرمشة حيث نقوم بتصفية الزيت وتجفيفها بمناديل ماصة للزيت قبل التقديم للأكل.