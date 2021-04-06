طريقة عمل عجينة الكريب في البيت بكل سهولة مثل المحلات، يعد الكريب من أكثر المأكولات والوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضير الكريب بأكثر من حشو ولكن المتشابه هنا هو طريقة عمل العجينة ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة عمل الكريب سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة عمل عجينة الكريب.

تعتمد مكونات عجينة الكريب على الطحين والماء والبيض، وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة مكونات عمل عجينة الكريب وخطوات تحضيره

طريقة عمل عجينة الكريب

مكونات عمل عجينة الكريب غير مكلفة ويمكن شرائها من أي مكان والمكونات كالتالي

المكونات

كأس من الطحين.

أربعة بيضات.

نصف كأس من كلاً من المياه والحليب.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم وضع غطاء على الخليط ويتم وضعه جانباً لمدة تصل إلى ساعة. ثم يتم تسخين جهاز الكريب وبعد ذلك يتم وضع عليه كأس من الزبدة. القيام بوضع العجين فوق الجهاز وفي حالة ظهور فقاعات يتم قلب العجينة إلى الجانب الأخر وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها.

طريقة تحضير عجينة الكريبطريقة عمل عجينة الكريب المقرمش

يعتبر الكريب المقرمش من أكثر أنواع الكريب المفضل عند البعض ويتم تحضير عجينة الكريب المقرمش بطريقة سهلة وعادية وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأس من الدقيق المنخول.

كأس كبير من المياه.

حبة من البيض.

كأس كبير من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقتان من النشا.

رشة قليلة من الملح.

فلفل أسود.

خطوات تحضير عجينة الكريب المقرمش

تتسم طريقة تحضير عجينة الكريب المقرمش بالسهولة فهي لا تستغرق وقت مطلقاً ويتم حشوها بكافة أنواع الحشو وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة الكريب المقرمش:

القيام بخلط الدقيق المنخول مع المياه والبيض والحليب والزيت والنشا والملح والفلفل الأسود جيداً. يتم ترك العجينة من أجل أن ترتاح لمدة تتراوح من ربع ساعة إلى نصف ساعة. بعد ذلك يتم وضع مقلاة على النار ويتم دهنها بكمية من الزبدة. يتم وضع العجينة وتوزيع العجين في المقلاة وتركها لحين أن تتماسك العجينة.يتم قلب الكريب على الجانب الأخر وبعد ذلك يتم حشو الكريب بالحشو المفضل إليكم وبالهناء على الجميع.

طريقة عمل الكريب بدون بيض

المكونات

كوب كبير من الدقيق.

نصف كوب كبير من الحليب.

ثلث كوب كبير من الماء.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب كبير من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

اخلطي الدقيق والملح والسكر في وعاء مناسب للخلط. ثم اخلطي الزبدة والحليب والفانيلا في وعاء آخر، ثم ضيفي خليط الزبدة إلى خليط الدقيق مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح خليط متجانس ناعم. ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين، بعد ذلك قومي بعمل الكريب بالطريقة التي وشرحنا من قبل.

خطوات تحضير الكريب بدون بيض

وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم مكونات عمل عجينة الكريب وخطوات تحضيره ومكونات عمل عجينة الكريب المقرمشة وخطوات تحضيره ومكونات عمل الكريب بدون بيض.