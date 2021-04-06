حصري طريقة عمل الروج الكشمير الساحر ثابت 24 ساعه ترطيب ولون رائع للشفايف

طريقة عمل الروج الكشمير يعد الروج الكشمير من أحد ألوان الروج التي تحصل على إعجاب العديد من النساء التي تحب الألوان البسيطة التي تعطي للمرأة إطلالة متميزة وأكثر أنوثة، كما أنه من أبرز الألوان المواكبة موضة هذا العصر ويكون متعدد الدرجات، ومن خلال هذا الموضوع سوف نساعدك بأن تقومين في تحضير الروج الكشمير في المنزل بأفضل المكونات الطبيعية المفيدة لجمالك.



يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن تعتمدين عليها للحصول على روج اللون الكشميري طبيعياً في المنزل كالتالي:

تحتوي هذه الطريقة على مجموعة من مستحضرات التجميل عالية الجودة التي تستخدمها كل فتاة والذي يمكنها أن تقوم باستعمالها في تحضير الروج بدرجة الكشميري كما يلي:

1 ملعقة كبيرة فازلين.

كريم أساس.

أحمر شفاه.

في وعاء معدني صغير الحجم قومي بوضع ملعقة كبيرة من الفازلين.

بعدها يضاف القليل من كريم الأساس وقليل من أحمر الشفاه الموجود لديكِ، اخلطيهم مع بعضهم.

ضعي الخليط على بخار الماء حتى أن يصبح في هيئة سائل وسوف تلاحظين بعد ذلك دمج المكونات مع بعضها.

سوف يظهر لكِ روج بدرجة الكشمير وإذا رغبتي الحصول على درجة أغمق أضيفي قليل من أحمر الشفاه للخليط.

أما إذا كنتِ ترغبين بدرجة أفتح قومي بإضافة مقدار من كريم الأساس ليصبح بالدرجة التي ترغبين بها.

تعد من أفضل الطرق الذي يمكن أن تستخدميها للحصول على درجة الروج الكشمير المفضلة لديكِ كالتالي: