طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالكريمة والزبادي بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالكريمة، تعد كيكة الشيكولاته من أفضل أنواع الكيك المفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر كيك الشوكولاتة بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد والحفلات، يمكن شراؤها جاهزة من الخارج، ويمكن أيضاً تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك بدلاً من شرائها من المحلات يمكن حشوها بعدة طرق مختلفة منها الحشو بالشوكولاته أو بالكريمة، يمكن أن تزين بصوص الشوكولاته البيضاء، يعشقها العديد من الأطفال والكبار نظراً لطعمها اللذيذ والشهي، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالكريمة.طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالكريمة
تحضر كيكة الشيكولاته بطريقة سهلة و بسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، يمكن لربة المنزل تحضيرها في المنزل بمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت، حيث لا تأخذ في تحضيرها لسوي نصف ساعة، والكيك عامة يمكن تحضيرها بنكهة البرتقال، أو الفانيليا، أو الحليب أو الشوكولاته، والعديد من النكهات الأخرى، فهناك كيكة القهوة وكيكة البسكويت أو كيك النسكافيه، وكلاهما يعتمدان على مكون أساسي وهو الدقيق.مكونات الكيك:
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- كوب ونصف من السكر.
- خمس بيضات.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الحليب.
- كوب من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من بيكنج بودر.
- نصف كوب من الكاكاو.
- نصف كوب شيكولاته مطبخ.
- نصف كوب من الزبدة.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- يحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط ونضع فيه السكر والبيض والفانيليا والزبدة ثم يتم مزجهم معاً، حتى يتكون لدينا قوام كريمي.
- يحضر إناء خارجي ويوضع فيه البيكنج بودر والملح والدقيق ويتم خلطهم معاً، ثم يتم إذابة الكاكاو في الحليب، ثم يتم اضافته لخليط البيض والسكر.
- إضافة خليط الدقيق تدريجياً، ثم يتم خلط المكونات معاً بإستخدام ملعقة خشبية في إتجاه واحد.
- نحضر 2 قالب كيك ويتم دهنها بالزبدة ورشة من الدقيق، يتم تقسيم مقدار الكيك في القالبين، ثم يدخل الفرن لمدة ربع ساعة.
- يخرج من الفرن وتترك الكيك حتى يبرد.
- يتم إذابة شيكولاته المطبخ أولاً في حمام مائي، ثم بواسطة المضرب يتم مزج الفانيليا و الزبدة والبيض معاً.
- ثم يتم إضافة الشيكولاتة المذابة فى حمام الماء يتم خلطهما معاً، ثم يترك قالبين الكيك ويتم حشو هما بالكريمة المحضرة.
- ثم قم بتزيين الوجه بباقي الكريمة والجانبين، ثم ترش الشوكولاتة المبشورة على الوجه ثم توضع في الثلاجة حتى تمام التماسك، ثم تخرج وتقطع ثم تقدم.
- يحضر إناء ويوضع فيه كوب ونصف من الدقيق ملعقتين بيكنج بودر ورشة ملح ونصف كوب من الكاكاو ثم تخلط معاً.
- يحضر المضرب الكهربائي ويوضع فيه كوب سكر ونصف كوب زيت و3 بيضات وكوب زبادي وملعقة قهوة ويتم خفقها جيداً.
- يتم إضافة خليط الدقيق بالتدريج حتى الحصول على قوام متجانس.
- يصب المزيج في قالب كيك ويدخل الفرن حتى النضج.
- تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تزين بصوص الشيكولاته والفواكه.
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