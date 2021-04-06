وجدت دراسة أجراها مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" عام 2018، أن نسبة 49% من الصائمين في دولة الإمارات، كانت لديهم قبل بدء شهر رمضان المبارك بعض المخاوف بشأن النظام الغذائي الذي يتبعونه، والنشاط البدني الذي يبذلونه، والأدوية التي يتناولونها والأمراض المزمنة التي يتعالجون منها.

خصوصاً ان العديد منهم يواجهون بعض المشاكل الصحية الشائعة خلال رمضان، ومنها جفاف العين، والتهاب الانف التحسسي (حمى القش)، ومشاكل الجهاز الهضمي، والصداع، وارتفاع ضغط الدم.

وفي هذا الصدد، يقدم الخبراء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، نصائح صحية عملية قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليتفادى الصائمون المشاكل الصحية الشائعة في هذا الشهر الفضيل.

نصائح الخبراء لتفادي المشاكل الصحية في شهر رمضان

يقول الدكتور حسين سعدي، رئيس معهد التخصصات الطبية الدقيقة في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي": "المرضى الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، ربما تكون معظم المشاكل الصحية التي قد يعانون منها في شهر رمضان، ناتجة عن تغيير مفاجئ يطرأ على عاداتهم اليومية، أو بسبب تناول طعام غير صحي، أو تغيير في مواقيت النوم بطريقة تؤثر على صحتهم. أما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ربما تزداد حدة الأعراض لديهم، إذا لم يستشيروا طبيبهم بشأن حالاتهم الصحية، وكيف يتعاملون معها، أثناء الصيام".

واضاف: "نحن نوصي المرضى دائمًا، أن يجهزوا أنفسهم للصوم، من خلال اجراء تغييرات بسيطة في روتينهم اليومي قبل حلول الشهر الفضيل، لكي لا تتعرض أجسامهم لصدمة التكيف مع ظروف الصوم في شهر رمضان".

والمجالات الثلاث الرئيسية التي يجب على الصائمين التركيز عليها دوت الخليج النظام الغذائي، وانتظام مواقيت النوم، ومعالجة الامراض السابقة لديهم.

وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتناولون أدوية، فضروري لهم أن يستشيروا الطبيب قبل دخول شهر رمضان المبارك، للحصول على خطة إدارة صحية كاملة.

أبرز المشاكل الصحية في شهر رمضان

مشاكل الجهاز الهضمي: قد يحسّن الصيام صحة الصائمين، لكن اتباع نظام غذائي به الكثير من الأطعمة الدهنية، والسكريات، قد يؤدي إلى الانتفاخ والتجشؤ وارتجاع الحمض، وعسر الهضم، وهذه أعراض قد تظهر حتى لدى من لا يشتكون من مشاكل في المعدة.

وقد تزداد نسبة تكرار الإصابة بالقرحة الهضمية في شهر رمضان، وتسبب آلاماً في المعدة.

ويقترح الخبراء تناول السوائل بشكل صحيح بين أوقات الصيام، وتناول الوجبات المتوازنة والغنية بالالياف ببطء. ومما يساعد على الهضم، الحرص على التمارين والمشي يومياً.

التهاب الأنف التحسسي: هو نوع من الالتهاب يصيب الأنف، وينتج عن رد فعل مفرط بجهاز المناعة تجاه مسببات الحساسية التي تكون عالقة في الهواء.

ويتسبب التهاب الأنف التحسسي في سيلان الأنف، وانسداده، والعطاس، والحكة، وإدماع العينين. ولتفادي هذه المشكلة في رمضان، يوصي الأطباء بتنظيف فتحات تكييف الهواء من الغبار بانتظام، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، والتحكم في درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة في المنزل.

جفاف العين: تغيير النظام الغذائي، وتقليل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ربما يؤثر على وظائف عضلات العينين، ووظائف الغدد الدمعية. والمرضى الذين يعانون من جفاف العينين مسبقاً يحتمل أن تزيد حالتهم في شهر رمضان المبارك، إذا لم يحافظوا على اتبَّاع نظام غذائي صحي، والانتظام في مواقيت نومهم.

النظام الغذائي، وتقليل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ربما يؤثر على وظائف عضلات العينين، ووظائف الغدد الدمعية. والمرضى الذين يعانون من جفاف العينين مسبقاً يحتمل أن تزيد حالتهم في شهر رمضان المبارك، إذا لم يحافظوا على اتبَّاع نظام غذائي صحي، والانتظام في مواقيت نومهم. ارتفاع ضغط الدم: تغيير الأسلوب المعتاد في تناول الطعام، ومواقيت النوم، ربما يؤديان إلى تقلبات في ضغط الدم. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط، ​​ الصيام بأمان، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع بروتوكول الدواء بناءً على نصيحة طبيبهم.

تغيير الأسلوب المعتاد في تناول الطعام، ومواقيت النوم، ربما يؤديان إلى تقلبات في ضغط الدم. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط، الصيام بأمان، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع بروتوكول الدواء بناءً على نصيحة طبيبهم. نوبات الصداع: يساهم الجفاف، وقلة الكافيين، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وقلة النوم في الإصابة بالصداع.

ويقول الخبراء إن اتباع روتين ثابت خلال شهر رمضان، وتناول الكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على مستوى السكر في الدم، وشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء، والحصول على 7 ساعات من النوم كل يوم، يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بالصداع.