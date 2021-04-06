طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش في المنزل في عدة دقائق بسهولة

نقدم لكم طريقة تحضير بصل الكشري حيث يعد الكشري من الوصفات الشعبية والمحببة للعديد من البلدان العربية، ويعتبر بصل الكشري المقرمش من أهم المكونات التي تعطي مذاق رائع ومميز للكشري، وتتساءل العديد من السيدات عن طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش في المنزل، وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة اعداده بطريقة سهله وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل. طريقة تحضير بصل الكشري طريقة تحضير بصل الكشري لتحضير بصل الكشري المقرمش نحتاج الى ما يلي: أربع حبات من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

زيت نباتي. طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش أولا نقوم بتقشير البصل وغسله بالماء الفاتر.

نقوم بتقطيع البصل الى جوانح كبيرة ونفصلها عن بعضها البعض.

في اناء اخر نضع مقدار الدقيق على مقدار النشا ونمزجهم جيدا.

نقوم باضافة حلقات البصل الى خلطة الدقيق والنشا.

نقوم بوضع البصل بعد ذلك في مصفاه ونحركها جيدا حتى ينزل كل الدقيق الزائد منها ولا يقع في الزيت.

نضيف البصل الى الزيت بعد أن نتأكد من تمام الغليان.

ننتظر حتى يتغير لون جوانح البصل الى اللون الذهبي، فنقوع برفع البصل من المقلاه ونضعه على مناديل مطبخ، حتى يمتص كمية الزيت التي تكون على البصل، بعد ذلك يمكنك تقديمها ووضعها على طبق الكشري، وبألف هنا. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمش وإليكم المكونات ثلاثة حبات من البصل.

بيضتان.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

زيت ذرة.

خبز محمص. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمش نقوم بتقشير البصل ثم نقوم بتقطيعه الى حلقات، نفصل حلقات البصل عن بعضها البعض.

نضع الدقيق في اناء، واناء اخر نضع فيه الخبز المحمص.

نضع البيض في وعاء اخر ونقوم بخفقه جيدا ثم نضيف عليه رشة من الفلفل الأسود.

نبدأ أولا بأخذ حلقات البصل ووضعها في البيض، ثم نضعها في الدقيق، ثم نضعها في البيض مرة ثانية، بعد ذلك نضعها في البقسماط أو في الخبز المحمص، وتوضع في المقلاة، نتبع هذه الطريقة في باقي كمية البصل الموجودة حتى ننتهي.

نخرج البصل من الزيت بعد أن يحصل على اللون الذهبي، فنخرجه على مناديل مطبخ حتى تتشرب الماء ويقدم بألف هنا. الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير بصل الكشري حيث يعد الكشري من الوصفات الشعبية والمحببة للعديد من البلدان العربية، ويعتبر بصل الكشري المقرمش من أهم المكونات التي تعطي مذاق رائع ومميز للكشري، وتتساءل العديد من السيدات عن طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش في المنزل، وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة اعداده بطريقة سهله وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل. طريقة تحضير بصل الكشري طريقة تحضير بصل الكشري لتحضير بصل الكشري المقرمش نحتاج الى ما يلي: أربع حبات من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

زيت نباتي. طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش أولا نقوم بتقشير البصل وغسله بالماء الفاتر.

نقوم بتقطيع البصل الى جوانح كبيرة ونفصلها عن بعضها البعض.

في اناء اخر نضع مقدار الدقيق على مقدار النشا ونمزجهم جيدا.

نقوم باضافة حلقات البصل الى خلطة الدقيق والنشا.

نقوم بوضع البصل بعد ذلك في مصفاه ونحركها جيدا حتى ينزل كل الدقيق الزائد منها ولا يقع في الزيت.

نضيف البصل الى الزيت بعد أن نتأكد من تمام الغليان.

ننتظر حتى يتغير لون جوانح البصل الى اللون الذهبي، فنقوع برفع البصل من المقلاه ونضعه على مناديل مطبخ، حتى يمتص كمية الزيت التي تكون على البصل، بعد ذلك يمكنك تقديمها ووضعها على طبق الكشري، وبألف هنا. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمش وإليكم المكونات ثلاثة حبات من البصل.

بيضتان.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

زيت ذرة.

خبز محمص. طريقة تحضير حلقات البصل المقرمش نقوم بتقشير البصل ثم نقوم بتقطيعه الى حلقات، نفصل حلقات البصل عن بعضها البعض.

نضع الدقيق في اناء، واناء اخر نضع فيه الخبز المحمص.

نضع البيض في وعاء اخر ونقوم بخفقه جيدا ثم نضيف عليه رشة من الفلفل الأسود.

نبدأ أولا بأخذ حلقات البصل ووضعها في البيض، ثم نضعها في الدقيق، ثم نضعها في البيض مرة ثانية، بعد ذلك نضعها في البقسماط أو في الخبز المحمص، وتوضع في المقلاة، نتبع هذه الطريقة في باقي كمية البصل الموجودة حتى ننتهي.

نخرج البصل من الزيت بعد أن يحصل على اللون الذهبي، فنخرجه على مناديل مطبخ حتى تتشرب الماء ويقدم بألف هنا.

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