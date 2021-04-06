أسهل طريقة لعمل الاسكالوب بانيه في بضع دقائق والطعم خيال

يعد الاسكالوب بانيه، من أفضل وأجمل أنواع الأكلات المشهورة، ويعشق الكثير من الأشخاص تناول هذه الأكلة، فهو واحد من الأطباق المميزة التي تزين السفرة، فهو من أشهي وألذى الأكلات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وتعد من أفضل الأكلات التي يعشقها الأطفال، يمكن تقدم هذا الطبق في المناسبات، فهو يتمتع بمذاقه الخاص والمميز في طعمه، لذلك تبحث جميع الأمهات علي طريقة صنعه الصحيحة في المنزل وبأقل تكلفة، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال، أبسط وأسهل طريقة لصنع الاسكالوب بانيه في المنزل.

مكونات عمل الاسكالوب بانيه في المنزل

سوف نقدم لكم مكونات عمله من خلال هذا المقال بأبسط وأسهل الطرق وهي كالاتي:-

كيلو من الحم البقري مقطع شرائح بفتيك.

حبة من الطماطم كبيرة مفرومة.

كوب ونصف من البقسماط.

كوب ونصف من الدقيق.

2 بيضة.

نصف كوب حليب سائل.

معلقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

معلقة من بهارات اللحمة.

نصف معلقة من بودرة البصل.

ملح وفلفل أسود.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

الأن سوف نتعرف علي طريقة تحضير الاسكالوب بانيه بأسهل الطرق وهي كما يلي:-