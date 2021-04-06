أسهل طريقة لعمل الاسكالوب بانيه في بضع دقائق والطعم خيال

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يعد الاسكالوب بانيه، من أفضل وأجمل أنواع الأكلات المشهورة، ويعشق الكثير من الأشخاص تناول هذه الأكلة، فهو واحد من الأطباق المميزة التي تزين السفرة، فهو من أشهي وألذى الأكلات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وتعد من أفضل الأكلات التي يعشقها الأطفال، يمكن تقدم هذا الطبق في المناسبات، فهو يتمتع بمذاقه الخاص والمميز في طعمه، لذلك تبحث جميع الأمهات علي طريقة صنعه الصحيحة في المنزل وبأقل تكلفة، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال، أبسط وأسهل طريقة لصنع الاسكالوب بانيه في المنزل.مكونات عمل الاسكالوب بانيه في المنزل
سوف نقدم لكم مكونات عمله من خلال هذا المقال بأبسط وأسهل الطرق وهي كالاتي:-
- كيلو من الحم البقري مقطع شرائح بفتيك.
- حبة من الطماطم كبيرة مفرومة.
- كوب ونصف من البقسماط.
- كوب ونصف من الدقيق.
- 2 بيضة.
- نصف كوب حليب سائل.
- معلقة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- معلقة من بهارات اللحمة.
- نصف معلقة من بودرة البصل.
- ملح وفلفل أسود.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير
الأن سوف نتعرف علي طريقة تحضير الاسكالوب بانيه بأسهل الطرق وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء كبير، نضع فيه عصير الطماطم والبهارات والبصل وعصير الليمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، ويتم خلطهم جيداً مع بعض.
- نقوم بإضافة شرائح الحم عليهم ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.
- في وعاء أخر نضع البيض والملح والفلفل الأسود والحليب ونبدأ نقلبهم جيداً، نقوم بغمس شرائح اللحم في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها كمية وفيرة من الزيت للقلي، عندما يسخن الزيت جيداً، نقوم بوضع شرائح اللحم فيه حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي.
- عند التقديم يقدم ساخناً مع المكرونة بالصلصة، أو مع سلطة الخضار والخبز.
الوسوم
يعد الاسكالوب بانيه، من أفضل وأجمل أنواع الأكلات المشهورة، ويعشق الكثير من الأشخاص تناول هذه الأكلة، فهو واحد من الأطباق المميزة التي تزين السفرة، فهو من أشهي وألذى الأكلات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وتعد من أفضل الأكلات التي يعشقها الأطفال، يمكن تقدم هذا الطبق في المناسبات، فهو يتمتع بمذاقه الخاص والمميز في طعمه، لذلك تبحث جميع الأمهات علي طريقة صنعه الصحيحة في المنزل وبأقل تكلفة، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال، أبسط وأسهل طريقة لصنع الاسكالوب بانيه في المنزل.مكونات عمل الاسكالوب بانيه في المنزل
سوف نقدم لكم مكونات عمله من خلال هذا المقال بأبسط وأسهل الطرق وهي كالاتي:-
- كيلو من الحم البقري مقطع شرائح بفتيك.
- حبة من الطماطم كبيرة مفرومة.
- كوب ونصف من البقسماط.
- كوب ونصف من الدقيق.
- 2 بيضة.
- نصف كوب حليب سائل.
- معلقة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- معلقة من بهارات اللحمة.
- نصف معلقة من بودرة البصل.
- ملح وفلفل أسود.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير
الأن سوف نتعرف علي طريقة تحضير الاسكالوب بانيه بأسهل الطرق وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء كبير، نضع فيه عصير الطماطم والبهارات والبصل وعصير الليمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، ويتم خلطهم جيداً مع بعض.
- نقوم بإضافة شرائح الحم عليهم ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.
- في وعاء أخر نضع البيض والملح والفلفل الأسود والحليب ونبدأ نقلبهم جيداً، نقوم بغمس شرائح اللحم في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
- نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها كمية وفيرة من الزيت للقلي، عندما يسخن الزيت جيداً، نقوم بوضع شرائح اللحم فيه حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي.
- عند التقديم يقدم ساخناً مع المكرونة بالصلصة، أو مع سلطة الخضار والخبز.
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