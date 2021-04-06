طريقة عمل بسكويت القهوة بوصفة مبتكرة ومذاق رائع لعشاق البن

بسكويت القهوة من أهم أنواع الحلوى الخفيفة التي يعشقها محبي القهوة، فحبتين من ذلك البسكويت إلى جانب فنجان من القهوة يخلق لكم عالم خاص من المتعة والرقي والاستمتاع بطعم البن الرهيب، ولذلك نقدم إلكم وصفات سهلة ومبتكرة لتحضير ذلك البسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائه مرة ثانية، فكل ما يحتاجه الأمر أقل من نصف ساعة لتحضير وطهي ذلك الصنف الحلو البسيط للغاية. طريقة عمل بسكويت القهوة طريقة عمل بسكويت القهوة نقدم إليكم من خلال موقعنا المكونات 1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة من الفانيلا.

1/3 كوب من السكر البني.

1/3 كوب من الكاكاو الخام.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.

3/4 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير نقوم بخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة لمدة نصف دقيقة. وبعدها نضيف الفانيلا والكاكاو والسكر والملح والقهوة والاستمرار بالخفق لمدة دقيقتين. نضيف الدقيق بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات وتصبح لدينا عجين لينة. يتم لف العجينة جيداً بالنايلون وحفظها في الثلاجة ساعتين على الأقل. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم فرد العجين وتشكيلها بالشكل المرغوب به. ترص على صواني الفرن مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. يترك في الفرن من 8: 10 دقائق على الأكثر. يخرج من الفرن ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. توزع الكريمة عليه ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل كريمة بسكويت القهوة طريقة عمل كريمة بسكويت القهوة المكونات 2 ملعقة كبيرة من اللبن.

2 كوب من اليكر الناعم.

3 ملعقة كبيرة من الزبد.

2 ملعقة من الفانيلا. الخطوات يتم تقليب الزبدة على النار حتى تكتسب اللون البني. نضيف الفانيلا والسكر والتقليب المستمر. نضيف باقي المكونات بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لدينا خليط كريمي. نضيف رشة صغيرة من القهوة لإضافة مذاقها على الكريمة. الوسوم

بسكويت القهوة من أهم أنواع الحلوى الخفيفة التي يعشقها محبي القهوة، فحبتين من ذلك البسكويت إلى جانب فنجان من القهوة يخلق لكم عالم خاص من المتعة والرقي والاستمتاع بطعم البن الرهيب، ولذلك نقدم إلكم وصفات سهلة ومبتكرة لتحضير ذلك البسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائه مرة ثانية، فكل ما يحتاجه الأمر أقل من نصف ساعة لتحضير وطهي ذلك الصنف الحلو البسيط للغاية. طريقة عمل بسكويت القهوة طريقة عمل بسكويت القهوة نقدم إليكم من خلال موقعنا المكونات 1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة من الفانيلا.

1/3 كوب من السكر البني.

1/3 كوب من الكاكاو الخام.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.

3/4 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير نقوم بخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة لمدة نصف دقيقة. وبعدها نضيف الفانيلا والكاكاو والسكر والملح والقهوة والاستمرار بالخفق لمدة دقيقتين. نضيف الدقيق بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات وتصبح لدينا عجين لينة. يتم لف العجينة جيداً بالنايلون وحفظها في الثلاجة ساعتين على الأقل. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم فرد العجين وتشكيلها بالشكل المرغوب به. ترص على صواني الفرن مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. يترك في الفرن من 8: 10 دقائق على الأكثر. يخرج من الفرن ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. توزع الكريمة عليه ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل كريمة بسكويت القهوة طريقة عمل كريمة بسكويت القهوة المكونات 2 ملعقة كبيرة من اللبن.

2 كوب من اليكر الناعم.

3 ملعقة كبيرة من الزبد.

2 ملعقة من الفانيلا. الخطوات يتم تقليب الزبدة على النار حتى تكتسب اللون البني. نضيف الفانيلا والسكر والتقليب المستمر. نضيف باقي المكونات بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لدينا خليط كريمي. نضيف رشة صغيرة من القهوة لإضافة مذاقها على الكريمة.

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