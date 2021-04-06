أسرع خلطة عجيبة لتطويل الأظافر وتنعيمها في ثلاث أيام فقط سوف تدهشك النتيجة 

أسرع خلطة عجيبة لتطويل الأظافر وتنعيمها يوجد عدد كبير من النساء يعانون وبصفة مستمرة من الأظافر المتقصفة، والغير ناعمة والجافة والتي تكون ضعيفة في بعض الأحيان وليس لديه الحل الأكيد لتطويل الاظافر، ولكنهم يعانون بصفة مستمرة من هذه المشكلة واليوم نضع لكي بعض الوصفات الطبيعية الغير مكلفة بالمرة، تعمل علي الاظافر وتطويلها والان عزيزتي اتبعي بعض الوصفات الطبيعية التي نحتاجها لتطويل الأظافر أسرع خلطة عجيبة لتطويل الأظافر وتنعيمها المكونات :- زيت الزيتون .

زيت اللوز .

عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة زيت الزيتون ونضعه مع زيت اللوز، وعصير الليمون، نخلطهم جيدا في وعاء عميق.

ثم نقوم بوضع هذه الزيوت عن الاصابع، نترك هذا الماسك لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسيل اليدين جيدا.

بساعد ايضا زيت الزيتون على تطويل الاظافر.

ويمتلك العديد من الفيتامينات الهامة التي تعمل أيضا على تنعيم الاظافر.

زيت الزيتون ببساطة هي الأكثر استخداما لتقوية الاظافر لعدم تصرفها. الأفوكادو لتطويل الأظافر المكونات:- الأفوكادو المهروس

زيت الخروع. طريقة تحضير الوصفة يقوم بهرس الأفوكادو جيدا.

ثم نقوم باضافة زيت الخروع.

تبدأ بخلط المكونات جيدا.

ضعي الماسك على الاظافر بشكل جيد.

كرري الخلطة على الاقل مرة كل يوم قبل النوم مباشرة. الحليب لتطويل الأظافر المكونات:- حليب ثلاث ملاعق.

كريم مرطب.

زيت روزماري . طريقة تحضير الوصفة اخلطي كريم المرطب وزيت الروزماري.

ثم قومي بأضافة هذا الماسك على الاصابع بشكل كامل.

ثم انتظري لمدة خمس دقائق.

قومي بعد ذلك بغسيل يديك جيدا. طريقة العناية بالاظافر ضعي دائما وبشكل مستمر مرطب على اليدين

يجب أن نقوم بغسيل الأظافر بعد الأنتهاء من وضع الماسك.

يجب أن نبدأ باستخدام طريقة العناية بالاظافر وهي استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تحدثنا عنها.

يجب أن نقوم باستخدام المبرد الطبي.

يجب تجفيف اليدين جيدا بعد غسلها لعدم حدوث أى تشققات. الوسوم

أسرع خلطة عجيبة لتطويل الأظافر وتنعيمها يوجد عدد كبير من النساء يعانون وبصفة مستمرة من الأظافر المتقصفة، والغير ناعمة والجافة والتي تكون ضعيفة في بعض الأحيان وليس لديه الحل الأكيد لتطويل الاظافر، ولكنهم يعانون بصفة مستمرة من هذه المشكلة واليوم نضع لكي بعض الوصفات الطبيعية الغير مكلفة بالمرة، تعمل علي الاظافر وتطويلها والان عزيزتي اتبعي بعض الوصفات الطبيعية التي نحتاجها لتطويل الأظافر أسرع خلطة عجيبة لتطويل الأظافر وتنعيمها المكونات :- زيت الزيتون .

زيت اللوز .

عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة زيت الزيتون ونضعه مع زيت اللوز، وعصير الليمون، نخلطهم جيدا في وعاء عميق.

ثم نقوم بوضع هذه الزيوت عن الاصابع، نترك هذا الماسك لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسيل اليدين جيدا.

بساعد ايضا زيت الزيتون على تطويل الاظافر.

ويمتلك العديد من الفيتامينات الهامة التي تعمل أيضا على تنعيم الاظافر.

زيت الزيتون ببساطة هي الأكثر استخداما لتقوية الاظافر لعدم تصرفها. الأفوكادو لتطويل الأظافر المكونات:- الأفوكادو المهروس

زيت الخروع. طريقة تحضير الوصفة يقوم بهرس الأفوكادو جيدا.

ثم نقوم باضافة زيت الخروع.

تبدأ بخلط المكونات جيدا.

ضعي الماسك على الاظافر بشكل جيد.

كرري الخلطة على الاقل مرة كل يوم قبل النوم مباشرة. الحليب لتطويل الأظافر المكونات:- حليب ثلاث ملاعق.

كريم مرطب.

زيت روزماري . طريقة تحضير الوصفة اخلطي كريم المرطب وزيت الروزماري.

ثم قومي بأضافة هذا الماسك على الاصابع بشكل كامل.

ثم انتظري لمدة خمس دقائق.

قومي بعد ذلك بغسيل يديك جيدا. طريقة العناية بالاظافر ضعي دائما وبشكل مستمر مرطب على اليدين

يجب أن نقوم بغسيل الأظافر بعد الأنتهاء من وضع الماسك.

يجب أن نبدأ باستخدام طريقة العناية بالاظافر وهي استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تحدثنا عنها.

يجب أن نقوم باستخدام المبرد الطبي.

يجب تجفيف اليدين جيدا بعد غسلها لعدم حدوث أى تشققات.

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