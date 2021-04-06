طريقة عمل فطائر بحشوة البطاطس بعجينة قطنية وبحشوة مميزة وصحية لم تجربوها من قبل

فطائر بحشوة البطاطس ، من المخبوزات والمعجنات الصحية واللذيذة والشهية التي تصلح لوجبة العشاء، حيث أنها غنية بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات والألياف والزيوت الطبيعية، وتمد الجسم بالطاقة. كما أنها من الفطائر التي يعشقها الصغار والكبار، والتي نالت على إعجاب الجميع. وتتميز فطائر بحشوة البطاطس بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث ينصح بها أخصائي التغذية، وبمذاقها الخاص والمميز الذي لا يوصف، وبشكلها الخرافة، وبسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة. وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي ومغذي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضير فطائر بحشوة البطاطس لكي تقدمها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة فطيرة محشوة للعشاء والاستمتاع بمذاقها الرائع والشهي مع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر بحشوة البطاطس وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وبأقل تكلفة.

مكونات فطائر بحشوة البطاطس

تتكون فطائر بحشوة البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

400 مل حليب دافئ.

10 جم خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ملح.

480 جم دقيق.

مقادير الحشوة

5 حبات بطاطس.

لتر ماء بارد.

100 مل حليب.

200 جم جبن شيدر مبشور.

ملح حسب الرغبة.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر بحشوة البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والخميرة الفورية والسكر ونخلطهم جيدا.

نضيف الملح والدقيق بالتدريج ونقلبهم جيدا، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة (أثناء العجن نضيف الزيت).

نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

ثم نحضر الحشوة، نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعه مكعبات وغسله جيدا، ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها البطاطس والماء، ونتركه حتى ينضج.

نرفع الحلة من على النار ونصفي البطاطس جيدا من الماء بعد النضج، ثم نضع البطاطس في وعاء ونقوم بهرسه جيدا.

نضيف إلى البطاطس الحليب ونخلطهم جيدا، ثم نضيف جبن شيدر وملح ونخلطهم جيدا، ثم نقسم الحشوة إلى ثلاث أقراص.

نقسم العجينة بعد اختمارها إلى ثلاث كور.

نفرد كل كورة باليد على شكل دائرة متوسطة، ثم نضع في المنتصف قرص من الحشوة، ثم نغلق الفطيرة جيدا بإحكام من جميع الجوانب، ثم نكورها مرة ثانية ونفردها.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة أو ورقة خبز ونضع عليها الفطيرة، ثم نغطيها ونتركها تختمر مرة ثانية.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

نحضر خليط الوجه، نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والزيت النباتي ونخلطهم جيدا.

بعد اختمار الفطائر ندهن وجه الفطائر بخليط الوجه، ثم نقوم بتزيين البطاطس بالأصابع (كما في الصورة).

ثم ننثر على الوجه السمسم وحبة البركة.